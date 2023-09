Apple introduceert nieuwe iCloud+-opslaglagen: 6TB en 12TB

Apple verraste onlangs zijn publiek met de aankondiging van twee nieuwe niveaus voor zijn cloudopslagabonnement, iCloud+. Deze nieuwe abonnementen zijn vooral gericht op fotografen en filmmakers die voldoende opslagruimte voor hun inhoud nodig hebben en zullen ongetwijfeld de aandacht trekken. De onthulling kreeg een daverend applaus van de menigte, wat erop duidde dat er een sterke vraag was naar meer opslagcapaciteit.

Onder de huidige prijsstructuur biedt iCloud+ abonnees 50 GB voor $ 0.99 per maand, 200 GB voor $ 2.99 per maand en 2 TB voor $ 9.99 per maand. Met de introductie van de 6TB- en 12TB-abonnementen kunnen gebruikers nu aanzienlijk grotere hoeveelheden gegevens opslaan. Hoewel de gemiddelde consument misschien niet zo'n enorme opslagruimte nodig heeft, zullen professionele fotografen en filmmakers die de nieuwste iPhone 15-modellen met verbeterde cameramogelijkheden gebruiken, deze plannen uiterst waardevol vinden.

Hoewel Apple de exacte prijzen voor de nieuwe opslagniveaus niet heeft bekendgemaakt, kunnen we een weloverwogen inschatting maken op basis van de bestaande tarieven. Het is waarschijnlijk dat het 6TB-abonnement niet meer dan $30 per maand zal kosten, terwijl het 12TB-abonnement rond de $60 per maand zou moeten liggen. Ter vergelijking: de opslagplannen van Google voor 5TB en 10TB aan data kosten respectievelijk $24.99 en $49.99 per maand, wat vergelijkbare prijzen laat zien.

Naast de grotere opslagcapaciteit zullen iCloud+-abonnees blijven genieten van de bestaande privacyfuncties, waaronder Hide My Email en Private Relay. Deze functies zijn bedoeld om gebruikersgegevens te beschermen en een veilige browse-ervaring te garanderen. Nu iCloud+ zowel uitgebreide opslagruimte als verbeterde privacy biedt, blijft Apple zijn gebruikers een uitgebreide en betrouwbare cloudopslagdienst bieden.

