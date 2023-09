Dr. Ian Wilmut, maker van Dolly the Sheep, sterft op 79-jarige leeftijd

Dr. Ian Wilmut, de Britse wetenschapper die leiding gaf aan het team dat voor het eerst met succes een zoogdier kloonde, is op 79-jarige leeftijd overleden. Zijn dood volgde op een lange strijd tegen de ziekte van Parkinson, zoals aangekondigd door het Roslin Institute, waar hij had vele jaren gewerkt.

In 1996 schokten Dr. Wilmut en zijn team de wereld met de geboorte van Dolly het schaap, een gekloond zoogdier. De oprichting van Dolly riep belangrijke ethische vragen op en leidde tot brede media-aandacht. Dolly werd in het geheim geboren op 5 juli 1996, maar haar bestaan ​​werd pas in februari 1997 onthuld.

Dolly's naam werd geïnspireerd door zangeres Dolly Parton en ze werd een symbool van wetenschappelijke vooruitgang. Ze stierf echter tragisch in 2003 op 6-jarige leeftijd als gevolg van een longinfectie. Sindsdien is ze te zien in het National Museum of Scotland.

Dr. Wilmut wijdde zijn carrière aan de vooruitgang in de biologie en genetica. Tijdens zijn studie aan de Universiteit van Cambridge legde hij zich toe op het conserveren van sperma en embryo’s door middel van vriestechnieken. Later deed hij onderzoek naar het genetisch modificeren en klonen van schapen, met als doel melk te creëren met eiwitten die kunnen worden gebruikt om ziekten bij de mens te behandelen en stamcellen te genereren voor regeneratieve geneeskunde.

In 2005 verhuisde Dr. Wilmut naar de Universiteit van Edinburgh, waar hij zijn werk voortzette tot aan zijn pensionering in 2012. Als erkenning voor zijn bijdragen aan de wetenschap werd hij in 2008 tot ridder geslagen.

In 2018 maakte Dr. Wilmut publiekelijk zijn diagnose van de ziekte van Parkinson bekend en sprak hij zijn voornemen uit om deel te nemen aan onderzoeksprogramma's die nieuwe behandelingen voor de aandoening testen. Hij laat zijn vrouw Sara en drie kinderen uit zijn eerste huwelijk, Naomi, Helen en Dean, achter, evenals vijf kleinkinderen.

