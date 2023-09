Huawei verhoogt de verzenddoelstelling voor smartphones uit de Mate 60-serie

Huawei Technologies, een van China's toonaangevende smartphonefabrikanten, heeft zijn verzenddoelstelling voor de tweede helft van dit jaar verhoogd voor zijn smartphones uit de Mate 60-serie. Het bedrijf streeft er nu naar om 20% meer eenheden te verzenden dan eerder verwacht, volgens een rapport van de officiële Securities Times.

In het rapport staat dat Huawei verwacht in 40 minimaal 2023 miljoen stuks van zijn nieuwe smartphones te zullen leveren. Deze hogere doelstelling weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in de vraag naar zijn Mate 60-serie.

Huawei's Mate 60-serie is de nieuwste toevoeging aan de vlaggenschipreeks van het bedrijf. Deze apparaten staan ​​bekend om hun geavanceerde functies en geavanceerde technologie. De Mate 60-serie zal naar verwachting Huawei’s toewijding aan innovatie laten zien en gebruikers een uitzonderlijke smartphone-ervaring bieden.

Huawei heeft nog geen officieel antwoord gegeven op het rapport en het bijgewerkte verzenddoel. Deze verhoging van de doelstelling suggereert echter dat het bedrijf optimistisch is over de marktontvangst van zijn nieuwe smartphones. Als een van de toonaangevende smartphonefabrikanten in China geeft het besluit van Huawei om de verzenddoelstelling te verhogen aan dat het van plan is zijn marktpositie te behouden en aan de groeiende vraag van klanten te voldoen.

