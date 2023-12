Netflix brengt Grand Theft Auto-trilogie uit voor mobiele platforms

Netflix heeft onlangs een grote indruk gemaakt in de gamingwereld door de populaire Grand Theft Auto-trilogie voor zowel iOS- als Android-platforms uit te brengen. De trilogie omvat de geliefde games GTA III, Vice City en San Andreas, die nu allemaal gratis toegankelijk zijn voor Netflix-abonnees. Het kan echter een uitdaging zijn om deze games binnen de mobiele app te ontdekken, omdat ze zonder duidelijke volgorde in een enkele rij zijn begraven.

Om gebruikers te helpen de games die Netflix aanbiedt gemakkelijk te vinden, kan een eenvoudige truc worden toegepast op zowel Google Play als de App Store. Door de Netflix-app te lokaliseren en onderaan de optie ‘meer van deze ontwikkelaar’ of ‘meer van Netflix’ te selecteren, wordt een raster weergegeven met alle door Netflix gepubliceerde games. Dit raster bevat populaire titels zoals Into the Breach, Before Your Eyes, Dead Cells en Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. De gamingcatalogus van Netflix zal in 2024 verder uitbreiden met de toevoeging van nog meer spannende titels.

Voor degenen die specifiek geïnteresseerd zijn in de Grand Theft Auto-trilogie, zijn er voor elke game directe app store-links: GTA III, Vice City en San Andreas zijn allemaal beschikbaar op iOS- en Android-platforms. Het is vermeldenswaard dat deze mobiele poorten van de trilogie niet exclusief zijn voor Netflix, aangezien ze ook afzonderlijk in beide app-winkels kunnen worden gekocht.

Met de release van de Grand Theft Auto-trilogie op mobiele platforms blijft Netflix zijn stempel drukken op de game-industrie. Of het nu gaat om het bevredigen van de verlangens van GTA-fans of om de verwachting voor de langverwachte GTA VI te verzachten, deze games bieden urenlang meeslepend entertainment. Duik dus in de wereld van misdaad, actie en avontuur, allemaal binnen het gemak van uw mobiele apparaat.