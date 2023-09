Zo voltooi je de Night Elf Heritage Quest Line in World of Warcraft

De Night Elf Heritage-missiereeks in World of Warcraft biedt spelers de mogelijkheid om een ​​speciaal pantser te verdienen. Eén zoektocht in het bijzonder, ‘Stepping into the Shadows’, zorgt echter voor verwarring en frustratie bij spelers. Hier is een gids over hoe je deze zoektocht succesvol kunt voltooien en verder kunt gaan met de Night Elf Heritage-missiereeks.

In ‘Stepping into the Shadows’ moeten spelers zes Felflame Braziers doven en ‘ontdekken wat er in de diepten van Shadow Hold op de loer ligt.’ Het belangrijkste doel van deze zoektocht is om Maiev Shadowsong door Shadow Hold te begeleiden. Het is belangrijk op te merken dat Maiev in een zeer langzaam tempo loopt en dat spelers gedurende de hele zoektocht aan haar zijde moeten blijven.

Tijdens de escorte moeten spelers binnen de blauwe koepel blijven die Maiev omringt. Als je de koepel verlaat, zal Maiev de speler uitschelden en even stoppen totdat hij terugkeert. Als spelers de koepel voor langere tijd verlaten, moeten ze de zoektocht staken en opnieuw beginnen.

Terwijl spelers met Maiev Shadow Hold doorkruisen, moeten ze ook de groene Felflame Braziers doven die ze onderweg aanwijst. Zodra zes vuurpotten zijn gedoofd en spelers de bodem van Shadow Hold bereiken, ontvangen ze krediet voor het voltooien van de zoektocht.

Het is belangrijk op te merken dat spelers de Orc Warlock genaamd Cultist Nethus, die zich onderaan Shadow Hold bevindt, niet kunnen doden voordat ze Maiev helemaal naar beneden begeleiden. Spelers moeten aan de zijde van Maiev blijven totdat ze Cultist Nethus bereiken.

Als spelers Cultist Nethus per ongeluk verslaan voordat ze de escorte hebben voltooid, moeten ze de zoektocht staken en opnieuw beginnen. Zodra “Stepping into the Shadows” echter met succes is voltooid, bestaat de rest van de zoektochtketen voornamelijk uit filmpjes en eenvoudige doelstellingen.

Het voltooien van de Night Elf Heritage-missiereeks kan een uitdaging zijn, maar met deze gids kunnen spelers door “Stepping into the Shadows” navigeren en hun reis voortzetten om het Night Elf Heritage-pantser te verdienen.

Bron: Dot Esports