Hoeveel kost Shingrix bij Walmart?

Als u zich wilt laten vaccineren tegen gordelroos, is Shingrix een van de meest effectieve en aanbevolen vaccins. Voordat u het vaccin krijgt, is het echter belangrijk om rekening te houden met de kosten. Walmart, een van de grootste winkelketens in de Verenigde Staten, biedt Shingrix aan in zijn apotheken. Laten we eens nader bekijken hoeveel Shingrix kost bij Walmart en enkele veelgestelde vragen met betrekking tot het vaccin.

Shingrix-kosten bij Walmart:

Vanaf [huidige datum] bedragen de kosten van Shingrix bij Walmart ongeveer $ 155 per dosis. Voor het vaccin zijn twee doses nodig, dus de totale kosten voor de volledige vaccinatiekuur zouden ongeveer $310 bedragen. Het is vermeldenswaard dat deze prijzen enigszins kunnen variëren, afhankelijk van de locatie en eventuele lopende promoties of kortingen.

Veelgestelde vragen:

1. Wat is Shingrix?

Shingrix is ​​een vaccin dat wordt gebruikt om gordelroos te voorkomen, een pijnlijke uitslag veroorzaakt door het varicella-zostervirus. Het wordt ten zeerste aanbevolen voor personen van 50 jaar en ouder, omdat zij een groter risico lopen op het ontwikkelen van gordelroos.

2. Wordt Shingrix gedekt door een verzekering?

De meeste verzekeringsplannen dekken de kosten van Shingrix, maar het is altijd raadzaam om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij voor informatie over de dekking. Medicare Part D dekt ook Shingrix.

3. Zijn er criteria om in aanmerking te komen voor het Shingrix-vaccin?

Shingrix wordt aanbevolen voor personen van 50 jaar en ouder, ongeacht of zij in het verleden gordelroos hebben gehad of het oudere gordelroosvaccin, Zostavax, hebben gekregen.

4. Is Shingrix zonder recept verkrijgbaar?

Nee, Shingrix is ​​niet zonder recept verkrijgbaar. U moet een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg raadplegen die kan beoordelen of u in aanmerking komt en een recept voor het vaccin kan voorschrijven.

5. Zijn er bijwerkingen van Shingrix?

Zoals elk vaccin kan Shingrix bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn en zwelling op de injectieplaats, evenals vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn en koorts. Deze bijwerkingen zijn over het algemeen mild en tijdelijk.

Concluderend: als u overweegt zich te laten vaccineren tegen gordelroos, is Shingrix een sterk aanbevolen optie. Bij Walmart bedragen de kosten van Shingrix ongeveer $155 per dosis, wat neerkomt op ongeveer $310 voor de volledige vaccinatiekuur. Vergeet niet om uw zorgverlener te raadplegen om te bepalen of Shingrix geschikt voor u is en om eventuele zorgen of vragen die u heeft te beantwoorden.