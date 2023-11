Hoe lang is een gordelroosvaccin goed?

Door [uw naam]

[Stad, Staat] – Gordelroos, ook bekend als herpes zoster, is een pijnlijke virale infectie die wordt veroorzaakt door het varicella-zoster-virus, hetzelfde virus dat waterpokken veroorzaakt. Het treft meestal oudere volwassenen en personen met een verzwakt immuunsysteem. Om deze slopende aandoening te voorkomen, is er een vaccin tegen gordelroos beschikbaar. Maar hoe lang duurt de bescherming van dit vaccin? Dat zoeken we uit.

Het gordelroosvaccin, ook bekend als Zostavax, was het eerste vaccin dat door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) werd goedgekeurd om gordelroos te voorkomen. In 2017 werd echter een nieuw en effectiever vaccin geïntroduceerd, Shingrix genaamd. Shingrix is ​​nu het voorkeursvaccin dat wordt aanbevolen door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) voor de preventie van gordelroos.

Hoe lang biedt het Shingrix-vaccin bescherming?

Volgens de CDC biedt het Shingrix-vaccin een sterke bescherming tegen gordelroos en de complicaties ervan. Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat het vaccin meer dan 90% effectief is in het voorkomen van gordelroos bij personen van 50 jaar en ouder. De bescherming die het Shingrix-vaccin biedt, duurt meerdere jaren, waarbij uit onderzoeken blijkt dat het vaccin nog minstens vier jaar na vaccinatie zeer effectief blijft.

Is er behoefte aan een boostershot?

Hoewel het Shingrix-vaccin langdurige bescherming biedt, beveelt de CDC een tweede dosis aan om maximale effectiviteit te garanderen. De tweede dosis moet twee tot zes maanden na de eerste dosis worden toegediend. De boosterinjectie helpt de immuunrespons te versterken en te verlengen, waardoor voortdurende bescherming tegen gordelroos wordt geboden.

Hoe zit het met het oudere vaccin, Zostavax?

Het oudere gordelroosvaccin, Zostavax, is nog steeds beschikbaar, maar heeft niet langer de voorkeur. Zostavax biedt ongeveer vijf jaar bescherming tegen gordelroos, maar de effectiviteit ervan neemt na verloop van tijd af. Als u eerder het Zostavax-vaccin heeft gekregen, raadt de CDC aan om het Shingrix-vaccin te krijgen om een ​​betere bescherming tegen gordelroos te garanderen.

Concluderend kan worden gesteld dat het Shingrix-vaccin zeer effectief is bij het voorkomen van gordelroos en de complicaties ervan. Dankzij de langdurige bescherming kunnen personen na de vaccinatie jarenlang met een gerust hart genieten. Vergeet niet om uw zorgverlener te raadplegen om het beste vaccinatieschema voor u te bepalen en om ervoor te zorgen dat u de meest actuele informatie ontvangt over de preventie van gordelroos.

FAQ:

Vraag: Wat is gordelroos?

A: Gordelroos is een pijnlijke virale infectie die wordt veroorzaakt door het varicella-zoster-virus, hetzelfde virus dat waterpokken veroorzaakt.

Vraag: Wat is het Shingrix-vaccin?

A: Het Shingrix-vaccin is een zeer effectief vaccin dat door de FDA is goedgekeurd om gordelroos te voorkomen. Het is het voorkeursvaccin dat door de CDC wordt aanbevolen.

Vraag: Hoe lang biedt het Shingrix-vaccin bescherming?

A: Het Shingrix-vaccin biedt een sterke bescherming tegen gordelroos gedurende ten minste vier jaar na vaccinatie.

Vraag: Heb ik een boostershot nodig?

A: Ja, de CDC beveelt een tweede dosis van het Shingrix-vaccin aan om maximale effectiviteit te garanderen. De tweede dosis moet twee tot zes maanden na de eerste dosis worden toegediend.

Vraag: Hoe zit het met het oudere vaccin, Zostavax?

A: Zostavax is nog steeds beschikbaar, maar heeft niet langer de voorkeur. Het biedt ongeveer vijf jaar bescherming tegen gordelroos, maar de effectiviteit ervan neemt na verloop van tijd af. Het wordt aanbevolen om het Shingrix-vaccin te krijgen voor een betere bescherming.