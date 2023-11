Hoe kan ik permanent voorkomen dat apps op de achtergrond worden uitgevoerd?

Is het u ooit opgevallen dat zelfs nadat u een app op uw smartphone hebt gesloten, deze op de achtergrond blijft draaien, waardoor de batterij kostbaar wordt en uw apparaat langzamer wordt? Als u dit ongemak beu bent, hebben we enkele tips om u te helpen permanent te voorkomen dat apps op de achtergrond worden uitgevoerd.

Laten we eerst eens kijken wat het betekent als een app op de achtergrond draait. Wanneer u een app op uw apparaat opent, blijft deze actief, zelfs als u naar een andere app overschakelt of uw scherm vergrendelt. Hierdoor kunnen apps taken uitvoeren zoals het ontvangen van meldingen, het bijwerken van gegevens of het afspelen van muziek. Hoewel dit handig kan zijn voor bepaalde apps, kan het ook de batterij leegmaken en de prestaties van uw apparaat beïnvloeden.

Om te voorkomen dat apps op de achtergrond worden uitgevoerd, volgt u deze stappen:

1. Op Android-apparaten:

– Ga naar ‘Instellingen’ en selecteer ‘Apps’ of ‘Toepassingen’.

– Kies de app die u wilt beheren en tik erop.

– Zoek naar de optie “Batterij” of “Batterijoptimalisatie”.

– Selecteer “Niet optimaliseren” of “Batterijgebruik optimaliseren” en schakel dit uit voor de gekozen app.

2. Op iOS-apparaten:

– Ga naar ‘Instellingen’ en selecteer ‘Algemeen’.

– Tik op “Achtergrondapp vernieuwen.”

– Schakel de tuimelschakelaar uit voor de app waarvan u wilt voorkomen dat deze op de achtergrond wordt uitgevoerd.

Door deze stappen te volgen, kunt u voorkomen dat apps op de achtergrond worden uitgevoerd en kunt u de bronnen van uw apparaat besparen. Houd er echter rekening mee dat sommige apps mogelijk nog steeds achtergrondactiviteit nodig hebben om goed te kunnen functioneren, zoals berichten- of navigatie-apps.

FAQ:

Vraag: Heeft het stoppen van apps op de achtergrond invloed op hun functionaliteit?

A: In de meeste gevallen heeft het stoppen van apps op de achtergrond geen invloed op hun kernfunctionaliteit. Voor bepaalde apps is echter mogelijk achtergrondactiviteit nodig om bepaalde functies correct te laten werken.

Vraag: Kan ik voorkomen dat alle apps tegelijk op de achtergrond worden uitgevoerd?

A: Helaas is er geen universele instelling om te voorkomen dat alle apps tegelijkertijd op de achtergrond worden uitgevoerd. U moet de instellingen voor achtergrondactiviteit van elke app afzonderlijk beheren.

Vraag: Zal ​​het stoppen van apps op de achtergrond de prestaties van mijn apparaat verbeteren?

A: Ja, als u voorkomt dat onnodige apps op de achtergrond worden uitgevoerd, kunt u de prestaties van uw apparaat verbeteren door het bronnengebruik te verminderen en geheugen vrij te maken.

Concluderend kan het nemen van controle over welke apps op de achtergrond draaien uw smartphone-ervaring aanzienlijk verbeteren. Door de gegeven stappen te volgen, kunt u permanent voorkomen dat apps op de achtergrond worden uitgevoerd, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd en de algehele prestaties worden verbeterd.