Hoe weet ik welke apps de batterij van mijn iPhone leegmaken?

Ben je het beu dat de batterij van je iPhone sneller leeg raakt dan je had verwacht? Bent u voortdurend op zoek naar een oplader? Nou, je bent niet de enige. Veel iPhone-gebruikers worden met hetzelfde probleem geconfronteerd, maar het goede nieuws is dat er manieren zijn om te identificeren welke apps je batterij leegtrekken en de nodige maatregelen te nemen om het gebruik ervan te optimaliseren.

Batterijgebruik controleren:

Volg deze eenvoudige stappen om te bepalen welke apps het meeste stroom verbruiken op uw iPhone:

1. Open de app "Instellingen" op uw iPhone.

2. Scroll naar beneden en tik op ‘Batterij’.

3. Hier vindt u een lijst met apps en hun respectieve batterijgebruikspercentages.

Batterijgebruik begrijpen:

Het is belangrijk dat u de termen begrijpt die worden gebruikt in het gedeelte over batterijgebruik:

– Achtergrondactiviteit: dit geeft aan hoeveel stroom een ​​app verbruikt terwijl hij op de achtergrond draait.

– Scherm-aan-gebruik: dit toont het stroomverbruik van een app terwijl deze actief wordt gebruikt met het scherm ingeschakeld.

– Gebruik scherm uit: dit vertegenwoordigt het stroomverbruik van een app terwijl deze op de achtergrond wordt uitgevoerd terwijl het scherm is uitgeschakeld.

Actie ondernemen:

Zodra u de apps heeft geïdentificeerd die uw batterij leegtrekken, kunt u de volgende stappen ondernemen om de levensduur van de batterij van uw iPhone te optimaliseren:

– Beperk het vernieuwen van apps op de achtergrond: Ga naar ‘Instellingen’, vervolgens ‘Algemeen’ en selecteer ‘Verversen van apps op de achtergrond’. Schakel deze functie uit voor apps die u niet op de achtergrond hoeft bij te werken.

– Locatieservices aanpassen: sommige apps maken overmatig gebruik van GPS en locatieservices, waardoor uw batterij leeg kan raken. Ga naar ‘Instellingen’, vervolgens naar ‘Privacy’ en kies ‘Locatievoorzieningen’ om app-machtigingen te beheren.

– Verminder pushmeldingen: onnodige pushmeldingen kunnen ook bijdragen aan het leeglopen van de batterij. Ga naar ‘Instellingen’ en vervolgens naar ‘Meldingen’ en pas de instellingen voor elke app aan.

– Apps bijwerken: ontwikkelaars brengen vaak updates uit om de app-prestaties en de batterij-efficiëntie te verbeteren. Zorg ervoor dat al uw apps up-to-date zijn.

FAQ:

Vraag: Kan ik de uitvoering van een app op de achtergrond volledig stopzetten?

A: Nee, iOS staat toe dat bepaalde essentiële apps op de achtergrond worden uitgevoerd, zoals e-mail- en berichtenapps.

Vraag: Heeft het uitschakelen van app-vernieuwing op de achtergrond invloed op de app-functionaliteit?

A: Het kan app-updates enigszins vertragen, maar heeft geen invloed op de kernfunctionaliteit.

Vraag: Hoe vaak moet ik mijn apps updaten?

A: Het wordt aanbevolen om uw apps regelmatig bij te werken om te profiteren van bugfixes, beveiligingspatches en prestatieverbeteringen.

Door deze stappen te volgen en het batterijgebruik van uw iPhone te optimaliseren, kunt u genieten van een langere levensduur van de batterij en hoeft u zich minder zorgen te maken over het voortdurend zoeken naar een oplader.