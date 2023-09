Het transformeren van hete lucht in drinkwater: een nieuwe doorbraak in het oogsten van water

Onderzoekers van de Universiteit van Texas in Austin hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in de zoektocht naar een oplossing voor waterschaarste. In hun laatste onderzoek, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, hebben ze een moleculair gemanipuleerde hydrogel ontwikkeld die in staat is schoon drinkwater uit hete lucht te halen met behulp van alleen zonne-energie.

Met de hydrogel kan water snel en efficiënt uit de atmosfeer worden gehaald, zelfs bij temperaturen tot wel 104 graden Celsius, waardoor het geschikt is voor gebieden met overmatige hitte en beperkte toegang tot schoon water. Met deze technologie zouden individuen water kunnen winnen door simpelweg een apparaat buiten te plaatsen, zonder dat er extra energieverbruik nodig is.

De hydrogel kan afhankelijk van de luchtvochtigheid tussen de 3.5 en 7 kilogram water per kilogram gelmateriaal produceren. Wat dit onderzoek onderscheidt is het aanpassingsvermogen van de hydrogel in microgels, wat de snelheid en efficiëntie van het opvangen en vrijgeven van water aanzienlijk verbetert. Door de hydrogel om te zetten in microdeeltjes hebben de onderzoekers een zeer efficiënt sorptiemiddel ontwikkeld dat de waterproductie aanzienlijk kan verhogen via meerdere dagelijkse cycli.

Het opschalen van de technologie is de volgende belangrijke stap. De onderzoekers zijn van plan hun bevindingen om te zetten in een goedkope, draagbare oplossing voor het creëren van schoon drinkwater dat wereldwijd kan worden gebruikt. Deze ontwikkeling zou levensveranderend kunnen zijn voor bevolkingsgroepen die geen basistoegang tot schoon water hebben, zoals in Ethiopië, waar bijna 60% van de bevolking met deze uitdaging wordt geconfronteerd.

Toekomstplannen voor de technologie omvatten het optimaliseren van de engineering van de microgels om de efficiëntie verder te verbeteren. De onderzoekers onderzoeken ook het gebruik van organische materialen om de productiekosten te verlagen. Er blijven echter uitdagingen bestaan ​​bij het opschalen van de productie van sorptiemiddelen en het garanderen van de duurzaamheid van het product. Bovendien worden er inspanningen geleverd om draagbare versies van het apparaat te maken voor verschillende toepassingsscenario's.

Deze doorbraak heeft het potentieel om een ​​baken van hoop te bieden voor regio's die getroffen zijn door waterschaarste. Het vermogen om met behulp van zonne-energie warme lucht om te zetten in drinkwater brengt ons een stap dichter bij een duurzame oplossing die de problemen met watertekorten wereldwijd kan verlichten.

