Thuisgeschoolde studenten in Wall Township uitgesloten van schoolactiviteiten

Op controversiële wijze heeft het schoolbestuur van Wall Township in New Jersey een beleidswijziging goedgekeurd die thuisonderwijs verhindert dat thuisonderwijsstudenten deelnemen aan schoolsporten, clubs en andere buitenschoolse activiteiten. Dit besluit heeft tot reacties geleid bij ouders en kinderen die thuisonderwijs kregen, die tijdens een bijeenkomst in september tegen de beleidswijziging pleitten.

De opkomst van thuisonderwijs in New Jersey, vooral tijdens de COVID-19-pandemie, heeft geleid tot meer discussies over de deelname van thuisonderwijsstudenten aan openbare schoolactiviteiten. Terwijl sommige staten thuisonderwijsstudenten toestaan ​​deel te nemen aan sport en andere interscholastische activiteiten, laat New Jersey deze beslissing over aan lokale schooldistricten.

Het schoolbestuur van Wall Township noemde soortgelijke verboden voor thuisonderwijsstudenten in naburige gemeenschappen als reden voor hun beleidswijziging. Er werd echter door het schoolbestuur geen commentaar gegeven op hun besluit.

Zowel de New Jersey Homeschool Association als de Home School Legal Defense Association weigerden een standpunt in te nemen over de beslissing van het Wall Township-schoolbestuur. Ze spraken echter de hoop uit dat openbare scholen manieren zouden kunnen vinden om inclusiever te zijn en tegelijkertijd de keuze voor thuisonderwijs te respecteren.

Critici van de beleidswijziging beweren dat deze uitsluiting inhoudt en leerlingen die thuisonderwijs krijgen de kans ontzegt om deel te nemen aan activiteiten met hun leeftijdsgenoten op de openbare school. Zij zijn van mening dat het toestaan ​​van thuisonderwijs aan schoolactiviteiten het potentieel heeft om een ​​sterkere en veiligere gemeenschap te bevorderen.

Het verbod op thuisonderwijs voor studenten die deelnemen aan buitenschoolse activiteiten is ook geïmplementeerd in andere schooldistricten in New Jersey, zoals Middletown. Leden van de gemeenschap in Middletown hebben zich echter uitgesproken tegen het beleid en dringen er bij het schoolbestuur op aan om dit te heroverwegen.

Thuisonderwijs heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt, waarbij de optie tijdens de COVID-19-pandemie nog populairder is geworden. In New Jersey is het aantal inschrijvingen voor thuisonderwijs sinds vóór de pandemie gestegen, en ondanks dat de scholen weer normaal zijn geworden, blijven veel studenten voor thuisonderwijs kiezen.

Het onderwerp of thuisgeschoolde leerlingen mogen deelnemen aan activiteiten op openbare scholen blijft een omstreden kwestie, waar de meningen over verschillen. Uiteindelijk is het aan elk individueel schooldistrict om te beslissen hoe zij omgaan met de opname van thuisgeschoolde leerlingen in buitenschoolse activiteiten.

Lees meer in het webverhaal: Thuisgeschoolde studenten in Wall Township uitgesloten van schoolactiviteiten