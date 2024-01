Het Enzym Achter de Gele Kleur van Urine Eindelijk Onthuld

Onderzoekers van de Universiteit van Maryland en de National Institutes of Health hebben het langdurige mysterie achter de gele kleur van urine ontrafeld. In een baanbrekend onderzoek dat op 3 januari 2024 werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Microbiology, identificeerden de wetenschappers een enzym genaamd bilirubine reductase als de schuldige.

De gele kleur van urine heeft wetenschappers al meer dan een eeuw verbaasd. Om de oorsprong ervan te begrijpen, dook het onderzoeksteam in het proces van afbraak van rode bloedcellen. Wanneer deze cellen afbreken, produceren ze een helder oranje pigment dat bekend staat als bilirubine. Normaal gesproken wordt bilirubine uitgescheiden in de darm voor uitscheiding, maar het kan ook gedeeltelijk worden opgenomen. Een overmatige opname kan leiden tot ophoping van bilirubine in het bloed, wat geelzucht veroorzaakt – een aandoening die zich manifesteert als een verkleuring van de huid en ogen. Binnenin de darm zetten residente microben bilirubine om in andere moleculen.

De ontdekking van bilirubine reductase en zijn rol bij het omzetten van bilirubine in een kleurloze stof genaamd urobilinogeen werpt licht op de gele kleur van urine. Urobilinogeen valt vervolgens spontaan uiteen in urobiline, het pigment verantwoordelijk voor de gele tint van urine.

Naast het oplossen van een wetenschappelijk raadsel, kan deze bevinding belangrijke gezondheidsimplicaties hebben. Het onderzoeksteam merkte op dat bilirubine reductase aanwezig is bij de meeste gezonde volwassenen, maar vaak afwezig is bij pasgeborenen en individuen met inflammatoire darmaandoeningen. Het ontbreken van dit enzym kan bijdragen aan geelzucht bij baby’s en de ontwikkeling van gepigmenteerde galstenen.

Het begrijpen van de impact van het darmmicrobioom op circulerende bilirubinespiegels en gerelateerde gezondheidsproblemen zoals geelzucht is nu binnen handbereik. Deze ontdekking legt de basis voor het verkennen van de complexe wisselwerking tussen darmbacteriën en de lever, bekend als de darm-lever-as.

Het darmmicrobioom is in verband gebracht met verschillende ziekten en aandoeningen, van allergieën tot artritis tot psoriasis. Met deze doorbraak komen onderzoekers dichter bij het begrijpen van de holistische rol van het darmmicrobioom in de menselijke gezondheid.

Dit onderzoek vertegenwoordigt jaren van samenwerking en benadrukt het enorme belang van het darmmicrobioom voor ons welzijn. Het onderzoeksteam van de Universiteit van Maryland gebruikte een multidisciplinaire aanpak waarbij experts uit meerdere vakgebieden werden samengebracht.

In de toekomst kunnen verder onderzoek naar de impact van het darmmicrobioom op bilirubinespiegels de weg effenen voor effectievere behandelingen van geelzucht en inflammatoire darmaandoeningen.

Bron: Universiteit van Maryland en National Institutes of Health