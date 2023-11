De opwinding begint: Steam Black Friday-uitverkoop is hier!

De langverwachte Steam Black Friday-uitverkoop is officieel begonnen en biedt gamers een week lang extravaganza met geweldige aanbiedingen voor een breed scala aan populaire titels. Vanaf 6 uur GMT / 8 uur CEST / 10 uur PT / 1 uur ET belooft de uitverkoop een traktatie te worden voor gameliefhebbers over de hele wereld. Dit langverwachte evenement loopt tot 28 november, waardoor gamers voldoende tijd hebben om tijdens de komende feestdagen te genieten van hun favoriete tijdverdrijf.

Hoewel de volledige lijst met afgeprijsde games pas wordt onthuld wanneer de uitverkoop begint, heeft Steam ons een verleidelijke indruk gegeven van wat we kunnen verwachten via een spannende trailer die een selectie van games laat zien die aan het evenement deelnemen. De line-up is een indrukwekkende mix van geliefde klassiekers en recente blockbusters. Oudere juweeltjes zoals Terraria en Hunt: Showdown zullen de schijnwerpers delen naast nieuwere releases zoals The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales en Starfield, en beloven een breed scala aan opties voor elke gaming-smaak.

Met de recente lancering van de zeer gewilde Steam Deck OLED, die de interesse heeft gewekt van liefhebbers van handheld-gaming, kijken velen gretig naar de verkoop voor mogelijke kortingen op games die compatibel zijn met het populaire apparaat. Er wordt ook geanticipeerd op mogelijke kortingen op het apparaat zelf, aangezien gamers ernaar uitkijken hun game-ervaring te verbeteren met dit ultramoderne draagbare systeem.

De opname van nieuwere titels, zoals Like A Dragon: The Man Who Erased His Name en Call Of Duty: Modern Warfare 3, in de verkoop blijft onzeker. Eerdere verkopen lieten gemengde resultaten zien voor recente releases, waarbij sommige volledig werden uitgesloten of minimale kortingen kregen in vergelijking met andere titels. De verwachtingen zijn echter hooggespannen, aangezien gamers reikhalzend uitkijken naar de aankondiging van de beschikbaarheid van deze felbegeerde games en mogelijke kortingen.

Terwijl de gaminggemeenschap de komst van de Steam Black Friday-uitverkoop viert, hangt er opwinding in de lucht. Met aantrekkelijke aanbiedingen, kortingen en een fantastische reeks games stelt dit evenement gamers in staat hun bibliotheken uit te breiden en nieuwe avonturen te ontdekken zonder de bank te breken. Maak je klaar om je favoriete titels te bemachtigen en begin aan spannende digitale reizen die je tijdens de feestdagen en daarna zullen vermaken!

Veelgestelde Vragen / FAQ

1. Wanneer begint de Steam Black Friday-uitverkoop?

De Steam Black Friday-uitverkoop begint vandaag en begint om 6 uur GMT / 8 uur CEST / 10 uur PT / 1 uur ET.

2. Hoe lang duurt de Steam Black Friday-uitverkoop?

De uitverkoop duurt precies een week en eindigt op 28 november, op hetzelfde moment dat deze begon.

3. Welke games kunnen we in de uitverkoop verwachten?

Hoewel de volledige lijst met games die aan de uitverkoop deelnemen pas zal worden onthuld wanneer deze begint, heeft een door Steam uitgebrachte trailer een glimp gegeven van enkele inbegrepen titels zoals Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Man: Miles Morales en Starfield.

4. Krijgt de Steam Deck OLED korting tijdens de uitverkoop?

Kortingen op de Steam Deck OLED zelf zijn nog niet bevestigd, maar veel gamers hopen op mogelijke prijsverlagingen die hun game-ervaring zouden verbeteren.

5. Zullen nieuwere titels zoals Like A Dragon: The Man Who Erased His Name en Call Of Duty: Modern Warfare 3 bij de verkoop inbegrepen zijn?

Het blijft onzeker of nieuwere titels deel zullen uitmaken van de verkoop, aangezien eerdere verkopen gemengde resultaten lieten zien voor recente releases. Gamers wachten echter met spanning op aankondigingen over hun beschikbaarheid en mogelijke kortingen.