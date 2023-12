Consumenten die het slachtoffer zijn geworden van misleidende creditcardaanbiedingen komen nu in aanmerking voor compensatie

Federale toezichthouders hebben aangekondigd dat consumenten die zijn misleid door vooraf goedgekeurde creditcardaanbiedingen van Credit Karma nu een claim kunnen indienen om hun deel van een schikking van $ 3 miljoen te ontvangen. De actie volgt op de handhavingsactie van de Federal Trade Commission (FTC) tegen Credit Karma in 2022, waarbij werd beweerd dat het bedrijf consumenten ten onrechte op de hoogte had gesteld van hun “vooraf goedgekeurde” status of een kans van 90% had op goedkeuring. In veel gevallen voldeden deze personen echter niet aan de noodzakelijke vereisten.

De FTC verklaarde dat getroffen consumenten die deze creditcards hadden aangevraagd, niet alleen te maken kregen met een zwaar onderzoek naar hun kredietrapporten, maar mogelijk ook hun kredietscores beschadigden als deze werden geweigerd. Als gevolg hiervan heeft het bureau een claimprocedure gestart voor bijna 500,000 consumenten die mogelijk in aanmerking komen voor compensatie.

De meeste getroffen consumenten, ongeveer 497,425 personen, zullen een e-mail ontvangen met details over het claimproces. Ongeveer 4,000 personen die geen geregistreerd e-mailadres hebben, zullen echter per post een kennisgeving ontvangen. Om een ​​claim in te dienen, kunnen individuen ftc.gov/CreditKarma bezoeken. Voor eventuele vragen kunnen ze contact opnemen met [email protected] of bellen met (866) 848-0871.

Credit Karma heeft aangegeven het niet eens te zijn met de aantijgingen van de FTC en heeft een schikkingsovereenkomst bereikt om de zaak te laten rusten. De organisatie heeft duidelijk gemaakt dat zij geen kredietverstrekker is en geen beslissingen neemt over kredietverlening. In plaats daarvan richt Credit Karma zich op het verstrekken van financiële inzichten aan haar 130 miljoen leden, inclusief de waarschijnlijkheid van goedkeuring voor verschillende financiële producten.

De deadline voor het indienen van een claim is 4 maart 2024. Consumenten die getroffen zijn, worden aangemoedigd om van deze mogelijkheid tot compensatie gebruik te maken en ervoor te zorgen dat hun rechten worden beschermd.