OSIRIS-REx-monstercapsule keert terug naar de aarde, geladen met asteroïdemateriaal

Op zondag 24 september zal de monstercapsule van het OSIRIS-REx-ruimtevaartuig de atmosfeer van de aarde opnieuw binnendringen en ongeveer 8.8 gram rotsachtig materiaal met zich meebrengen dat in 250 van het oppervlak van asteroïde Bennu is verzameld. Dit monster is niet alleen NASA's eerste asteroïde monster, maar ook het grootste dat ooit in de ruimte is verzameld.

Zodra het ruimtevaartuig een afstand van ongeveer 63,000 kilometer boven het aardoppervlak heeft bereikt, zal een bericht van operators op de grond het loslaten van de capsule activeren, waardoor deze richting de atmosfeer van de aarde draait. Het ruimtevaartuig zal vervolgens zijn koers verleggen naar de asteroïde Apophis en zijn missie voortzetten onder een nieuwe naam: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Na een reis van vier uur door de ruimte zal de capsule de atmosfeer van de aarde binnendringen met een snelheid van ongeveer 27,650 kilometer per uur. De compressie van de atmosfeer van de aarde zal voldoende hitte creëren om de capsule in een oververhitte vuurbal te omhullen. Een hitteschild beschermt het monster echter en handhaaft een temperatuur die vergelijkbaar is met die van het oppervlak van Bennu.

Om een ​​veilige landing te garanderen, worden parachutes ingezet. Ten eerste zal een drogue-parachute de afdaling van de capsule stabiliseren tot subsonische snelheden, gevolgd door de inzet van de hoofdparachute. De hoofdparachute zal de capsule de rest van de weg dragen, waardoor deze bij de landing wordt vertraagd tot ongeveer 11 km / u.

Zodra de capsule in een aangewezen gebied op een militair terrein in Utah landt, zal een herstelteam de capsule benaderen. Het team zal het pad van de capsule volgen met behulp van thermische en optische instrumenten en deze zo snel mogelijk terughalen om besmetting van het monster met de omgeving van de aarde te voorkomen.

Nadat de capsule is gelokaliseerd en verpakt, wordt deze per helikopter naar een tijdelijke cleanroom op het militaire terrein gevlogen. Daar zal het een eerste verwerking en demontage ondergaan voordat het per vliegtuig naar het Johnson Space Center van NASA in Houston wordt vervoerd. In het centrum zal het monster worden gedocumenteerd, verzorgd en gedistribueerd voor analyse onder wetenschappers over de hele wereld.

Bron: Nathan Marder