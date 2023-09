PUBG Mobile Update 2.8: er staan ​​spannende veranderingen en verbeteringen te wachten

De nieuwste versie van PUBG Mobile, versie 2.8, zal een aantal opwindende veranderingen en verbeteringen in de gameplay-ervaring met zich meebrengen. Van vernieuwde vuurwapens tot de introductie van een nieuw contactwapen: deze update belooft de slagvelden voor spelers over de hele wereld op te fleuren.

Een van de belangrijkste kenmerken van de update is de revisie van bepaalde vuurwapens en hulpstukken. De Famas krijgen een nieuw 3D-model en vernieuwde statistieken, waardoor het een formidabel wapen is dat exclusief verkrijgbaar is als Air Drop-item. Ondertussen zal de AUG niet langer een Air Drop-wapen zijn, waardoor spelers ernaar moeten zoeken op de kaart. Deze veranderingen bieden spelers een intrigerende keuze tussen de AUG en de M416.

Maak kennis met de Dagger, een nieuw slagwapen dat op alle maps beschikbaar is. Als je hem uitrust, ontgrendel je nieuwe animaties voor grijpbewegingen en aanvallen, samen met speciale voordelen in themamodi. The Dagger brengt meer schade toe aan PvE-vijanden, inclusief degenen die je tegenkomt in de Metro Royale-modus.

Fans van de ACE32 zullen blij zijn te weten dat hun ervaring met dit vuurwapen in de update is verbeterd. De horizontale terugslag is verminderd en de schietanimatie is verfijnd, wat resulteert in een vloeiendere en stabielere schietervaring.

Het Tactical Gunpowder Tool-hulpstuk voegt meer diepte toe aan de gevechtsstrategie en maakt zijn debuut. Bouten die met buskruit worden aangebracht, veroorzaken nu een vertraagde explosie bij een botsing, waardoor spelers de mogelijkheid krijgen om hun vijanden op creatieve wijze uit te schakelen.

Communicatie is van cruciaal belang in PUBG Mobile en de update introduceert een slimme stemmarkeringsfunctie. Indien ingeschakeld, kondigt het systeem mondeling de naam van een gemarkeerde locatie aan, waardoor de teamcoördinatie wordt verbeterd. De locatie-informatie wordt ook als sms-bericht in de chat verzonden, waardoor een naadloze communicatie tussen de teamleden wordt gegarandeerd.

Op het gebied van maatwerk kunnen spelers er nu voor kiezen om toekijkende metgezellen zichtbaar of verborgen te hebben tijdens wedstrijden. Met deze optie kunnen spelers hun ervaring afstemmen op hun voorkeuren, of het nu gaat om gerichte gevechten of interactieve communicatie.

Met al deze opwindende veranderingen brengt PUBG Mobile Update 2.8 nieuwe spanning en innovatieve functies naar de slagvelden. Van vernieuwde vuurwapens tot de introductie van de Dagger en de Tactical Gunpowder Tool: spelers kunnen een meeslepende en boeiende game-ervaring verwachten. Update dus de game, duik in de nieuwe functies en begin aan avonturen boordevol actie in de wereld van PUBG Mobile.

