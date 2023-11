Nieuwe strafalternatieven voor NHS-manager betrokken bij fatale botsing

Een senior NHS-manager die verantwoordelijk was voor de dood van een jonge motorrijder en nieuwe vader ontsnapte ternauwernood aan de gevangenis, maar kreeg in plaats daarvan een combinatie van taakstraf en proeftijd. Monica McAlister, een assistent-directeur bij de Southern Health Trust, bleek de dood van Matthew Arnold te hebben veroorzaakt door onvoorzichtig te rijden op de Lurgan Road in Dromore. Hoewel rechter Gordon Kerr KC van mening was dat een gevangenisstraf van acht maanden gerechtvaardigd was, viel de straf onder de twaalf maanden, waardoor alternatieve opties moesten worden overwogen.

Rechter Kerr erkende dat McAlister ervoor had gekozen prioriteit te geven aan een werkgerelateerde oproep boven veilig rijden, wat tot een potentieel gevaarlijke manoeuvre had geleid. Hij hield echter ook rekening met verschillende factoren die van invloed waren op zijn beslissing om voor een combinatiebestelling te kiezen. Deze factoren waren onder meer het vroege schuldbekentenis van McAlister, haar duidelijke wroeging en haar lovenswaardige werkverleden en achtergrond. De familie van Matthew Arnold uitte ook hun gebrek aan haat jegens McAlister, wat verder bijdroeg aan de beslissing.

Als gevolg hiervan zal McAlister 50 uur taakstraf uitzitten en een proeftijd van twaalf maanden ondergaan. Deze alternatieve strafaanpak heeft tot doel haar verantwoordelijk te houden voor haar daden en haar tegelijkertijd de kans te geven een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap. De rechter benadrukte de verwoestende impact van de dood van Matthew Arnold op zijn moeder en vrouw, zoals uitgedrukt in hun slachtofferverklaringen. Ze benadrukten hun vertrouwen in het geloof en de afwezigheid van haat jegens McAlister, maar geloofden in plaats daarvan dat het leven met de gevolgen van haar daden al straf genoeg zou zijn.

Het dodelijke ongeval vond plaats op de kruising van de Lurgan Road en de Blackskull Road toen de Toyota Avensis van McAlister het pad opreed van Arnolds tegemoetkomende Ducati-motor. Ondanks de onmiddellijke hulp van een huisarts buiten dienst en andere omstanders kwam Arnold op tragische wijze om het leven. Het combinatiebevel dat aan McAlister is gegeven, heeft tot doel de gerechtigheid van de zaak aan te pakken, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als wroeging, dienstverlening aan de gemeenschap en rehabilitatie. Dit benadrukt een mogelijke verschuiving in de strafalternatieven voor zaken waarbij sprake is van onzorgvuldig rijgedrag met dodelijke slachtoffers.

