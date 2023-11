Hawked: er wacht een veelbelovend nieuw avontuur

By

Ben je klaar om aan een opwindende reis vol spannende actie en ongekende schatten te beginnen? Zet je schrap, want Hawked komt op 30 november naar Steam Early Access! Deze third-person extractieshooter, ontwikkeld door MY.GAMES, belooft een meeslepende gameplay-ervaring die je op het puntje van je stoel houdt.

In Hawked krijgen spelers de kans om samen te werken met mede-avonturiers terwijl ze door een levendig en enigmatisch eiland navigeren. Bij elke wending wachten er spannende uitdagingen en kansen. Van het oplossen van ingewikkelde puzzels tot het aangaan van hartverscheurende gevechten tegen formidabele vijanden: elke stap die je zet brengt je dichter bij het ontdekken van onschatbare buit en schatten.

Neem deel aan de nieuw aangekondigde Renegade Rally-campagne en begin aan dit epische avontuur met je vrienden. Door deel te nemen aan de campagne maak je niet alleen kans op spannende beloningen, maar krijg je ook de kans om speciale prijzen te winnen, waaronder een levenslange voorraad premium valuta. Stel je alle mogelijkheden voor die je te wachten staan ​​terwijl je de uitgestrekte landschappen van Hawked verkent en geniet van de boeiende gameplay-mechanica.

Terwijl de Steam Early Access-versie van Hawked voor de deur staat, zullen consolespelers tot begin 2024 moeten wachten om mee te doen aan de opwindende actie. Maar wees gerust, het wachten zal het zeker waard zijn! De ontwikkelaars zijn toegewijd aan het leveren van de best mogelijke game-ervaring en zorgen ervoor dat elk platform een ​​naadloze en gepolijste release krijgt.

Dus bereid je voor, verzamel je vrienden en bereid je voor op een onvergetelijk avontuur als geen ander. Hawked zal het genre opnieuw definiëren met zijn spannende gameplay, meeslepende wereld en boeiende verhaallijn. Beantwoord jij de oproep en word je een legendarische ontdekkingsreiziger? De keuze is aan jou.

Bron: MIJN SPELLEN

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Wat is Hawked?

A: Hawked is een third-person extractieschieter ontwikkeld door MY.GAMES en biedt een opwindende gameplay-ervaring waarbij spelers samenwerken om een ​​levendig eiland te verkennen, puzzels op te lossen, vijanden te verslaan en waardevolle buit en schatten te ontdekken.

Vraag: Wanneer zal Hawked beschikbaar zijn op Steam Early Access?

A: Hawked is vanaf 30 november beschikbaar op Steam Early Access.

Vraag: Wanneer komt Hawked uit op consoles?

A: De consoleversie van Hawked wordt begin 2024 verwacht.

Vraag: Wat is de Renegade Rally-campagne?

A: De Renegade Rally-campagne is een promotie-evenement in Hawked waar spelers zich kunnen inschrijven om beloningen te ontvangen en kans te maken op speciale prijzen, waaronder een levenslange voorraad premium valuta.

Vraag: Kan ik Hawked met mijn vrienden spelen?

A: Ja, Hawked biedt een coöperatieve multiplayer-functie waarmee je kunt samenwerken met andere spelers en samen aan het avontuur kunt beginnen.