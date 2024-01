Govee Onthult Nieuwe Slimme Verlichtingsproducten op CES

Govee, een toonaangevend bedrijf op het gebied van slimme verlichting, heeft zijn nieuwste productlijn aangekondigd op CES 2024. De nieuwe aanbiedingen omvatten de AI Sync Box Kit 2, Neon Rope Light 2, verbeterde AI-verlichtingsregelingen en een samenwerking met Corsair.

De AI Sync Box Kit 2 is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Terwijl de oorspronkelijke synchronisatiebox afhankelijk was van een camera die op het televisiescherm gericht was, leest de nieuwe versie het videosignaal rechtstreeks van een HDMI-kabel, met als resultaat nauwkeurigere kleuren. Bovendien verbetert de geïntegreerde AI-technologie in de synchronisatiebox de visuele effecten in specifieke games, wat zorgt voor een meeslepende game-ervaring. De belangrijkste upgrade in Kit 2 is de ondersteuning van HDMI 2.1, waardoor een resolutie tot 8K mogelijk is. Gamers die echter een verversingssnelheid van 120Hz willen, zullen genoegen moeten nemen met een resolutie van 4K, wat nog steeds ruim voldoende is voor de meeste gebruikers.

Een andere spannende toevoeging aan de productlijn van Govee is de Neon Rope Light 2. De bijgewerkte versie biedt verbeterde flexibiliteit en wordt geleverd met nieuwe buigclips waarmee gebruikers vormen kunnen creëren die voorheen niet mogelijk waren. De Govee-app is ook bijgewerkt, zodat de touwverlichting vormen kan herkennen met behulp van de camera van de smartphone, wat resulteert in betere verlichtingsopties. Bovendien integreert de Neon Rope Light 2 naadloos met spraakassistenten zoals Alexa en Google Assistent, met toekomstige compatibiliteit met het Matter-platform.

Bovendien is Govee een samenwerking aangegaan met Corsair, een gerenommeerde fabrikant van gaming randapparatuur. Deze samenwerking stelt gebruikers in staat om Corsair RGB-randapparatuur te synchroniseren met Govee slimme lampen en lichten. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de temperatuur van hun pc weergeven of meldingen ontvangen op hun Neon Rope Light 2. Deze functie wordt later in het eerste kwartaal uitgerold.

De prijzen voor de AI Sync Box Kit 2 en de Neon Rope Light 2 zijn nog niet aangekondigd, maar beide producten worden verwacht in de eerste helft van 2024 beschikbaar te zijn. Met deze innovatieve aanbiedingen blijft Govee zijn positie in de slimme verlichtingsindustrie verstevigen door gebruikers te voorzien van verbeterde verlichtingservaringen en naadloze integratie met andere slimme apparaten.

