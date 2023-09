Nieuwe Chromecast Remote van Google gespot in de bètaversie van Android TV

Google lijkt een nieuwe Chromecast met Google TV te ontwikkelen, en recente bevindingen in de bètaversie van Android TV 14 suggereren dat deze zou kunnen worden geleverd met een bijgewerkte afstandsbediening. Tech-liefhebber en Android-diepduiker Mishaal Rahman heeft een systeemvideo ontdekt die een schets laat zien van wat lijkt op een gloednieuwe afstandsbediening die is ontworpen om Google TV-software te bedienen.

De nieuwe afstandsbediening lijkt op de huidige platte, pilvormige afstandsbediening die voor het eerst werd geïntroduceerd in 2020. Er zijn echter enkele opvallende veranderingen. Een van de grootste verschillen is de toevoeging van extra knoppen. De vorige zes hoofdbedieningsknoppen lijken opnieuw te zijn gerangschikt om ruimte te maken voor wat mogelijk een nieuwe volume- of kanaaltuimelschakelaar zou kunnen zijn. Deze nieuwe knop komt overeen met de diameter van de gezichtsknoppen op de afstandsbediening.

De opnieuw ontworpen afstandsbediening bevat ook een sterknop aan de rechterkant van de laatste rij. Er wordt aangenomen dat deze knop een aanpasbare ‘magische knop’ is, die aanvankelijk in 2020 uitlekte, maar het uiteindelijke ontwerp van de originele afstandsbediening niet haalde. Met de sterknop kunnen gebruikers mogelijk snelkoppelingen naar hun favoriete apps maken, waardoor ze op een handige manier toegang krijgen tot veelgebruikte inhoud.

Google heeft de afgelopen maanden de controlemogelijkheden voor zijn producten uitgebreid. In januari voegde het bedrijf nieuwe tv-afstandsbedieningen toe aan de Google Home-app. Bovendien bevat de nieuwste Pixel Tablet van Google slimme huisbediening wanneer deze is gedockt. Als de nieuwe Google TV-afstandsbediening en Chromecast inderdaad echt zijn, horen we er mogelijk meer over tijdens het komende Made by Google-evenement van Google op 4 oktober.

Bronnen:

– Origineel artikel: The Verge

– De bevindingen van Mishaal Rahman in de bètaversie van Android TV 14