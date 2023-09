Google opent bezoekerservaring in Mountain View

Google is klaar om de Google Visitor Experience te openen op zijn hoofdkantoor in Mountain View, Californië. De nieuwe bestemming is bedoeld om bezoekers de kans te bieden Google en zijn lokale gemeenschap te ervaren. De bezoekerservaring vindt plaats in het tentachtige kantoorgebouw “Gradient Canopy” van het bedrijf, voorheen bekend als Charleston East.

De Google Visitor Experience zal een reeks voorzieningen bieden, waaronder een Google Store waar bezoekers Pixel-hardwareproducten kunnen leren kennen en kopen. Dit wordt de derde Google Store-locatie, na die in Chelsea en Williamsburg in New York City.

Bovendien omvat de bezoekerservaring een openbaar café genaamd “Café @ Mountain View”, dat bezoekers een ruimte biedt om te ontspannen en te genieten van een drankje. "The Plaza" biedt buitenkunst, evenementen en andere programmering waar bezoekers van kunnen genieten.

De locatie zal ook 'The Huddle' huisvesten, een ruimte gewijd aan het organiseren van evenementen voor lokale gemeenschapsgroepen en non-profitactiviteiten. Bovendien zal een “Pop-Up Shop” lokale bedrijven onder de aandacht brengen en ondersteunen.

Momenteel kunnen bezoekers van de Google-campus slechts een beperkte ervaring hebben, omdat er geen officiële cadeauwinkel beschikbaar is. De nieuwe Google Visitor Experience zal een volledige vervanging bieden, met als doel bezoekers een uitgebreide en meeslepende ervaring te bieden.

De Google Visitor Experience gaat op 12 oktober open en biedt iedereen die een bezoek brengt een 'Googley-ervaring'.