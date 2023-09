Google wordt geconfronteerd met een antitrustproces wegens dominantie van zoekmachines

Google zal worden uitgedaagd in een historisch antitrustproces in de VS, terwijl federale toezichthouders proberen zijn internetimperium te ontmantelen. De komende tien weken zullen federale advocaten en procureurs-generaal bewijsmateriaal presenteren om te bewijzen dat Google de markt in zijn voordeel heeft gemanipuleerd en de Sherman Act heeft overtreden door zijn zoekmachine op verschillende plaatsen en op verschillende apparaten tot de standaardkeuze te maken. Het proces zal bepalen of Google de wet heeft overtreden en, zo ja, welke stappen moeten worden genomen om de technologiegigant in toom te houden.

De rechtszaak werd bijna drie jaar geleden aangespannen door het ministerie van Justitie, waarin Google ervan werd beschuldigd zijn internetzoekdominantie te gebruiken om een ​​oneerlijk voordeel te verkrijgen ten opzichte van concurrenten. De overheid beweert dat Google jaarlijks miljarden dollars betaalt om de standaardzoekmachine te zijn op apparaten als de iPhone en webbrowsers als Safari en Firefox. Bovendien beweren toezichthouders dat Google de markt illegaal heeft gemanipuleerd door te eisen dat zijn zoekmachine wordt gebundeld met zijn Android-software voor smartphones.

Google stelt dat het te maken heeft met aanzienlijke concurrentie en noemt zoekmachines als Bing van Microsoft en websites als Amazon en Yelp als voorbeelden. Het bedrijf schrijft zijn succes toe aan voortdurende verbeteringen aan zijn zoekmachine en benadrukt dat mensen ervoor kiezen Google te gebruiken vanwege de betrouwbaarheid en prestaties ervan.

De uitkomst van het proces kan aanzienlijke gevolgen hebben voor Google. Mogelijke gevolgen zijn onder meer het beëindigen van de praktijk waarbij bedrijven worden betaald om van Google de standaardzoekmachine te maken, of dat Google de focus verliest omdat het verwikkeld raakt in juridische strijd. Een soortgelijke antitrustzaak tegen Microsoft in 1998 had tot gevolg dat het bedrijf moeite had zich aan te passen aan opkomende technologieën, waardoor Google bekendheid kon verwerven.

Naast de huidige rechtszaak wordt Google ook geconfronteerd met een antitrustzaak die verband houdt met zijn advertentietechnologie. De regering beweert dat Google de belangrijkste digitale advertentietechnologieën monopoliseert en heeft gesuggereerd dat Google mogelijk een deel van zijn adtech-activiteiten moet verkopen om de zorgen over concurrentiebeperkende praktijken weg te nemen.

Bronnen: Ministerie van Justitie, toezichthouders van de Europese Unie.