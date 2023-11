Google Fi Wireless biedt bestaande abonnees $ 75 korting op Pixel Watch 2 LTE

By

Google Fi Wireless biedt een speciale Black Friday-deal voor bestaande MVNO-abonnees, waarbij een korting van $ 75 wordt geboden op de Pixel Watch 2 LTE. Om van de korting gebruik te maken, moeten gebruikers tijdens het afrekenen de promotiecode BLACKFRIDAY gebruiken, waardoor de prijs wordt verlaagd naar $ 324.99. Google heeft de duur van deze deal echter niet gespecificeerd, dus het is voor geïnteresseerde klanten raadzaam om snel tot aankoop over te gaan.

Ondertussen verkopen de Amerikaanse Google Store en andere retailers de originele Pixel Watch (Wi-Fi) voor $ 199.99, terwijl het LTE-model $ 249.99 kost na een korting van $ 80. Het valt nog te bezien of Google de vorige wearable zal blijven verkopen als de meer betaalbare optie in de line-up.

Naast de korting op de Pixel Watch 2 LTE biedt Google Fi Wireless ook $ 10 korting op verschillende Pixel Watch-bandjes, zoals de Active-, Stretch-, Leather- en Two-Tone Leather-bandjes, evenals $ 10 korting op de oplaadkabel , verkrijgbaar in de Google Store.

Bovendien heeft Google Fi verschillende andere Black Friday-deals voor zijn klanten geïntroduceerd. Deze omvatten: $ 699 terug op de Pixel 8 na 24 maandelijkse factuurtegoeden bij aanmelding voor het Unlimited Plus-abonnement tot het einde van het jaar, $ 200 korting op alle Pixel 8-aankopen direct met de promotiecode EXTRA200, een besparing van $ 300 op de Pixel 8 voor bestaande klanten, en tot $ 550 terug na 24 maanden op de nieuwste Samsung Galaxy S23-apparaten. Bovendien kunnen klanten profiteren van een teruggave van $ 600 op de Motorola razr+ na 24 maandelijkse factuurcredits.

Als u overweegt de Pixel Watch 2 LTE of andere Google Fi Black Friday-deals aan te schaffen, zorg er dan voor dat u profiteert van deze tijdelijke aanbiedingen en profiteer van exclusieve kortingen op uw favoriete apparaten.

FAQ

1. Kan ik de korting van $ 75 op de Pixel Watch 2 LTE gebruiken als ik geen bestaande Google Fi Wireless-abonnee ben?

Nee, de korting van $ 75 op de Pixel Watch 2 LTE wordt specifiek aangeboden aan bestaande MVNO-abonnees van Google Fi Wireless. Als u geen huidige abonnee bent, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze specifieke deal.

2. Hoe lang is de Black Friday-deal voor de Pixel Watch 2 LTE geldig?

Google heeft geen specifieke informatie verstrekt over de duur van de Black Friday-deal voor de Pixel Watch 2 LTE. Om er zeker van te zijn dat u de korting niet misloopt, raden wij u aan om uw aankoop zo snel mogelijk te doen.

3. Zijn er nog andere kortingen beschikbaar op Google Fi voor Black Friday?

Ja, naast de Pixel Watch 2 LTE-deal biedt Google Fi Wireless kortingen op verschillende apparaten, waaronder de Pixel 8- en Samsung Galaxy S23-apparaten. Er zijn ook kortingen op Pixel Watch-bandjes en de oplaadkabel.

4. Kan ik meerdere Black Friday-deals op Google Fi Wireless combineren?

Hoewel specifieke combinaties kunnen variëren, zou je moeten kunnen profiteren van meerdere Black Friday-deals op Google Fi Wireless. Bent u bijvoorbeeld een bestaande abonnee, dan kunt u profiteren van de korting op de Pixel Watch 2 LTE, maar ook van de kortingen op andere toestellen zoals de Pixel 8.

5. Waar kan ik meer informatie vinden over Google Fi Wireless en de Black Friday-deals?

U kunt de Google Fi Wireless-website bezoeken of hun officiële sociale mediakanalen volgen voor meer informatie over hun Black Friday-deals. Bovendien kunnen technologienieuwswebsites en -forums ook verdere details over deze aanbiedingen verstrekken.