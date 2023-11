Het ambitieuze plan van Google om de game-industrie te betreden

Als het gaat om doorbreken in de game-industrie, had Google grote dromen. In zijn streven om voet aan de grond te krijgen in gaming, onderzocht de technologiegigant verschillende strategieën, waaronder de samenwerking met Tencent om een ​​aanzienlijk belang te verwerven in de gerenommeerde game-ontwikkelaar Epic Games.

Onder leiding van zijn gamestreamingplatform Stadia wilde Google de markt ontwrichten en zijn aanwezigheid versterken met een investering in contentinfrastructuur. Aanvankelijk overwoog het bedrijf spraakmakende deals voor Stadia, maar uiteindelijk richtte het zich op het opzetten van eigen first-party labels en samenwerking met externe uitgevers.

In een recente rechtszaak tussen Epic Games en Google werd onthuld dat Phil Harrison, de voormalige leider van Stadia, een intrigerend idee voorstelde. Harrison stelde voor dat Google zou samenwerken met Tencent en gezamenlijk alle aandelen van Epic Games zou kopen. Een dergelijke stap zou Google een groot voordeel hebben opgeleverd met mede-eigendom van Fortnite, een game die in 5.5 een verbazingwekkende omzet van $ 2018 miljard genereerde, waarmee zijn positie als een van de grootste games van die tijd werd versterkt.

Bij gebrek aan een succesvolle deal met Tencent onderzocht Google ook de mogelijkheid om een ​​belang van 20% in Epic Games te verwerven voor maar liefst $ 2 miljard. De gerechtelijke documenten toonden e-mailgesprekken tussen leidinggevenden van Google en wierpen licht op de voorlopige ideeën en plannen voor het gamingplatform.

De potentiële overname of investering in Epic Games werd gezien als een strategische zet om het bereik van Google via zijn verschillende services te maximaliseren. Phil Harrison benadrukte hoe Fortnite de groei van het YouTube-platform van Google zou kunnen stimuleren door de kijktijd van games te vergroten. Bovendien zou de investering Google kunnen helpen miljoenen spelers over te hevelen van Amazon Web Services naar zijn Google Cloud Platform en een sterke voet aan de grond te krijgen in de game-industrie.

Hoewel de plannen van Google om via Epic Games de game-industrie te betreden niet uitkwamen, toonde het wel de vastberadenheid van het bedrijf aan om een ​​stempel te drukken op een zeer competitieve markt. Momenteel heeft Tencent een belang van 40% in Epic Games, terwijl Sony Corp. een belang van 5% bezit, waarbij Epic Games wordt gewaardeerd op meer dan $31 miljard.

FAQ

1. Wat is Stadia?

Stadia is een cloudgamingplatform ontwikkeld door Google. Hiermee kunnen gebruikers videogames op verschillende apparaten streamen zonder dat daarvoor speciale gaminghardware nodig is.

2. Wat zijn epische spellen?

Epic Games is een gerenommeerde ontwikkelaar en uitgever van videogames, vooral bekend door het maken van populaire games als Fortnite, Gears of War en Unreal Tournament.

3. Wie is Tencent?

Tencent is een Chinees multinationaal conglomeraat dat gespecialiseerd is in verschillende internetgerelateerde diensten en producten. Het is een van 's werelds grootste videogamebedrijven en wordt erkend als een belangrijke speler in de branche.

Bron: The Verge