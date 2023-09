Google's Gboard introduceert proefleesfunctie om de inhoudskwaliteit te verbeteren

Google's Gboard, bekend als een van de beste toetsenborden op Android, heeft onlangs een spannende nieuwe functie toegevoegd. De nieuwste bètaversie van de Gboard-app (v13.4) bevat nu een 'Proofread'-optie, mogelijk gemaakt door generatieve AI, die teksten kan controleren op spelling-, grammatica- en interpunctiefouten en deze naadloos kan herstellen. Deze toevoeging elimineert de behoefte aan services van derden, zoals Grammarly.

Volgens 9To5Google verschijnt de optie Proeflezen in de werkbalk van Gboard. Wanneer u op de optie tikt, verwerkt de functie de inhoud en biedt een herziene versie waarin eventuele geïdentificeerde fouten zijn gecorrigeerd. Gebruikers hebben de keuze om hun originele inhoud te vervangen door de herziene versie door op de duim omhoog-knop te tikken. Als alternatief kunnen ze de suggestie afwijzen door op de duim omlaag-knop te klikken.

Naast de optie Proeflezen toont Gboard een knop 'Fix it'. Deze knop corrigeert automatisch fouten zonder de herziene versie te tonen of de gebruiker de mogelijkheid te geven de suggestie te accepteren of af te wijzen. Het onderscheid tussen de opties 'Proeflezen' en 'Fix it' vereist echter verdere verduidelijking.

De knop ‘Fix it’ verschijnt in eerste instantie in de werkbalk van Gboard en als je erop tikt, krijgen gebruikers een melding waarin wordt uitgelegd dat “de tekst die is proefgelezen, naar Google wordt verzonden en tijdelijk wordt verwerkt om grammatica- en schrijfsuggesties te maken.” Gebruikers moeten deze algemene voorwaarden accepteren voordat ze de functie kunnen gebruiken.

Er is momenteel geen informatie over wanneer deze nieuwe functies beschikbaar zullen zijn in de stabiele versie van de Gboard-app. Het ontwikkelen en testen van generatieve AI-functies vergt doorgaans veel tijd en moeite voordat ze voor het publiek kunnen worden vrijgegeven. Hopelijk zal Samsung ook een AI-aangedreven functie inbouwen om de kwaliteit van de geschreven inhoud op het Samsung-toetsenbord te verbeteren.

