De Galaxy S23 FE zou het lila-paars van de S9 terug kunnen brengen

By

De aankomende Galaxy S23 FE onthult geleidelijk meer details via lekken en geruchten. De laatste informatie suggereert dat Samsung mogelijk een zeldzame tint paars opnieuw zal introduceren voor het volgende Fan Edition-apparaat.

Volgens productcodes die Samsung voor zijn Galaxy-telefoons gebruikt, zullen er minimaal vier kleuropties beschikbaar zijn voor de Galaxy S23 FE. Interessant genoeg lijkt een van deze kleuren te zijn geleend van de oude Galaxy S9.

De Galaxy S23 FE zal naar verwachting verkrijgbaar zijn in de kleuren grafiet, wit, limoen en paars. De kleurcode voor de paarse Galaxy S23 FE komt overeen met de Lilac Purple die wordt gebruikt voor de Galaxy S9, die in 2018 werd uitgebracht.

Hoewel het nog niet bevestigd is, bestaat de mogelijkheid dat de Galaxy S23 FE dezelfde tint paars zal hebben als zijn voorganger. Deze specifieke kleur is minder levendig vergeleken met recente violette of paarse tinten en heeft een vage roodachtige ondertoon. Het kan worden omschreven als een subtiel vleugje bordeauxrood.

Om een ​​definitief beeld te krijgen van de paarse Galaxy S23 FE, zullen we moeten wachten tot Samsung het toestel aankondigt of tot de eerste officiële renders uitlekken. Gezien de beschikbare informatie is het echter zeer waarschijnlijk dat het toestel de afwerking van de Galaxy S9 zal overnemen.

Wat de officiële aankondigingsdatum betreft, suggereren geruchten dat Samsung de Galaxy S23 FE voor het einde van het jaar zal onthullen.

Bronnen:

– GalaxyClub (via Android-autoriteit)