Fujifilm kondigt nieuwe GFX100 II spiegelloze camera aan voor een lagere prijs

Fujifilm heeft tijdens de livestream van de X Summit zijn nieuwste spiegelloze vlaggenschipcamera, de GFX100 II, onthuld. De GFX100 II wordt geleverd met verschillende nieuwe functies, waaronder een nieuwe sensor, autofocus die het onderwerp detecteert en 4K-video over de volledige breedte. Het meest indrukwekkend is dat de camera, ondanks de toevoeging van deze functies, $7,499 kost, wat ongeveer $2,500 minder is dan zijn voorganger, de GFX100.

De GFX100 II heeft een compactere body vergeleken met de GFX100, en de verticale grip is nu een optionele add-on. De camera compenseert zijn kleinere formaat echter met verbeterde specificaties. Het behoudt dezelfde resolutie van 102 megapixels en is voorzien van een sensor van 43.8 x 32.9 mm, die 1.7x meer oppervlak biedt dan een 35 mm full-frame sensor. Bovendien heeft de nieuwe camera een uitgebreid ISO-bereik van 80 tot 12,800 en maakt hij 4K-video over de volledige breedte met 60 frames per seconde.

Qua snelheid maakt de GFX100 II gebruik van de vijfde generatie X-processor van Fujifilms X-H2S- en X-H2-camera's. Dit maakt autofocus met onderwerpdetectie mogelijk en de mogelijkheid om 4:2:2 10-bit Apple ProRes op te nemen op de dubbele SDXC- of CFexpress Type-B-geheugenkaarten. De camera introduceert ook nieuwe videofuncties, waaronder onderwerp volgen in de videomodus en de mogelijkheid om 8K/30p-opnamen te maken.

Fotografen zullen de nieuwe elektronische zoeker met 100 miljoen dots van de GFX9.44 II, de hoge opnamesnelheid tot 8 fps en de toevoeging van een nieuwe filmsimulatie genaamd Reala Ace waarderen. Het verstelbare LCD-scherm aan de achterkant kan snel omhoog, omlaag of opzij kantelen, vergelijkbaar met de Fujifilm X-T5. Het heeft echter niet de mogelijkheid om naar voren te wijzen voor zelfopname.

Over het algemeen wil de GFX100 II middenformaatfotografie toegankelijker maken met zijn lagere prijs en een draagbaarder ontwerp. Hoewel het nog steeds een prijzig systeem is, biedt het een fractie van de kosten in vergelijking met de high-end middenformaatcamera's uit het verleden. De GFX100 II biedt een veelzijdige oplossing voor fotografen die zich willen wagen aan middenformaatfotografie.

