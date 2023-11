Frontegg onthult klantidentiteitsplatform van de volgende generatie op AWS Marketplace

Frontegg, een toonaangevend klantidentiteitsplatform, heeft de beschikbaarheid aangekondigd van zijn innovatieve oplossing op AWS Marketplace. Dankzij deze samenwerking kunnen Frontegg-klanten en nieuwe prospects eenvoudig toegang krijgen tot de geavanceerde mogelijkheden van het platform en deze benutten via het gestroomlijnde inkoopproces van AWS Marketplace en op gebruik gebaseerde prijsopties.

“Ons platform zorgt voor een revolutie in de gebruikersbeheerervaring en geeft zowel organisaties als eindgebruikers meer mogelijkheden”, zegt Sagi Rodin, medeoprichter en CEO van Frontegg. “Door Frontegg naar de toonaangevende cloudmarktplaats in de sector te brengen, stellen we een nieuwe industriestandaard op het gebied van identiteits- en gebruikersbeheer. SaaS-bedrijven kunnen innovatie versnellen en hun applicaties snel schalen met onze geavanceerde functies. Met de recente verbeteringen en onze aanwezigheid op AWS Marketplace zijn we klaar voor verdere groei.”

Frontegg heeft onlangs Frontegg Forward geïntroduceerd, een reeks nieuwe functies die zijn ontworpen om gebruikers- en identiteitsbeheer te verbeteren, met de nadruk op snelheid en flexibiliteit. Dit omvat de functie Hiërarchieën, waarmee gebruikers ingewikkelde organisatiestructuren kunnen creëren, en de Security Suite, die realtime beveiligingstoezicht, empowerment van eindgebruikers en geautomatiseerde detectie van bedreigingen biedt. Bovendien biedt de functie Rechten organisaties op maat gemaakte en contextbewuste controles voor gebruikerstoegang op basis van rollen en machtigingen. Ten slotte biedt de Signals-functie robuuste analyses om proactieve upsell-mogelijkheden, risicobeperking en geografische expansie-inzichten te stimuleren.

Als een hoog aangeschreven CIAM-platform (Customer Identity and Access Management), erkend door G2 Crowd, biedt Frontegg een uitgebreid pakket identiteitsbeheerfunctionaliteiten. Van naadloze onboarding-stromen en geavanceerde gebruikersrechten tot robuuste autorisatie, rolbeheer, accountbeveiligingsmaatregelen en ondersteuning voor meerdere huurders: Frontegg voorziet SaaS-bedrijven van de noodzakelijke tools om de beveiliging en gebruikerservaring te verbeteren.

Bezoek hun AWS Marketplace-pagina voor meer informatie over het innovatieve klantidentiteitsplatform van Frontegg en voor toegang tot een gratis proefperiode.

Bron: GlobeNewswire.com

FAQ

Wat is Frontegg?

Frontegg is een klantidentiteitsplatform dat SaaS-bedrijven in staat stelt de beveiliging en gebruikerservaring te verbeteren door middel van uitgebreide functionaliteiten voor identiteitsbeheer.

Wat is AWS Marktplaats?

AWS Marketplace is een online catalogus waar klanten van Amazon Web Services (AWS) software, services en oplossingen van derden kunnen vinden, kopen, implementeren en beheren om hun bedrijf te ondersteunen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Frontegg Forward?

Frontegg Forward introduceert verschillende nieuwe functies, waaronder Hiërarchies, waarmee gebruikers complexe organisatiestructuren kunnen creëren, en de Security Suite, die realtime beveiligingstoezicht, empowerment van eindgebruikers en geautomatiseerde detectie van bedreigingen biedt. Daarnaast biedt Frontegg Forward rechten voor op maat gemaakte gebruikerstoegangscontroles en signalen voor robuuste analyses.

Hoe krijg ik toegang tot een gratis proefversie van Frontegg?

Om toegang te krijgen tot een gratis proefversie van Frontegg, gaat u naar hun AWS Marketplace-pagina en volgt u de gegeven instructies.