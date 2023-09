Hoe Davina McCall er jonger uit blijft zien dan ooit

Davina McCall staat bekend om haar jeugdige uiterlijk en onmiskenbare energie, en veel mensen vragen zich af hoe ze er jonger dan ooit uit kan zien. Ondanks dat ze al bijna dertig jaar in de publieke belangstelling staat, lijkt Davina achteruit te gaan.

Een van haar geheimen om de leeftijd te trotseren is haar huidverzorgingsroutine. Davina houdt het relatief simpel en gebruikt betaalbare producten die te vinden zijn in supermarkten en winkelstraten. Ze zweert bij Garnier's micellair water om make-up op milde wijze te reinigen en te verwijderen. Ze volgt dit met een toner van Dr. Frances Prenna Jones genaamd Formula 2006, die ideaal is voor haar vette huid. Haar huidverzorgingsritueel wordt compleet gemaakt met Garnier's “luxe” Ultra-lift nachtcrème en SPF50 zonnebrandcrème.

Als het om make-up gaat, geeft Davina de voorkeur aan een natuurlijke uitstraling. Ze gebruikt vaak producten uit het assortiment van Trinny Woodall, Trinny London, waaronder hun BFF De-Stress-crème voor een lichte dekking. Basismascara, Clinique's Chubby stick-lipsticks en een vleugje blush maken haar frisse look compleet.

Davina's weelderige haar is een kenmerkend onderdeel van haar imago geworden. Ze verft haar lokken zelf thuis en laat haar haar nooit aan de lucht drogen. Ze kiest voor föhnen met een goede borstel.

Fitness speelt een belangrijke rol in Davina's jeugdige uiterlijk. Ze pleit voor regelmatige lichaamsbeweging en gelooft dat dit de sleutel is tot jeugd. Davina neemt een verscheidenheid aan activiteiten op in haar routine, zoals stevige hondenwandelingen, hardlopen, pilates, bokslessen en krachttraining. Ze heeft zelfs armtrainingen van tien minuten beschikbaar op haar website.

Davina volgt een suikervrij dieet, wat bijdraagt ​​aan haar algehele gezondheid. Ze heeft eerdere worstelingen met anorexia en verslaving overwonnen en geeft nu prioriteit aan haar welzijn.

Kortom, de antiverouderingsgeheimen van Davina McCall omvatten een zorgeloze huidverzorgingsroutine, natuurlijke make-up, goed gestyled haar, regelmatige lichaamsbeweging en een suikervrij dieet. Haar toewijding om van binnen en van buiten voor zichzelf te zorgen, zorgt ervoor dat ze er jonger uitziet dan ooit.

Bronnen:

- De Zon

- De Spiegel

Bericht navigatie