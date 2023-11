Fortnite's nieuwste update: wat u kunt verwachten en hoe u verbindingsproblemen kunt oplossen

By

Fortnite, de populaire battle royale-game ontwikkeld door Epic Games, zal op 23 november 2023 een geplande onderhoudsonderbreking ondergaan voor de langverwachte v27.11-update. Deze update zal naar verwachting geliefde wapens, items en gameplay uit seizoen 9 en X terugbrengen, waaronder het Heavy Sniper Rifle, Proximity Grenade Launcher, Storm Flip en meer.

Tijdens de onderhoudsperiode, die gepland is van 09:00 tot 13:00 UTC, wordt matchmaking tijdelijk uitgeschakeld en kunnen spelers problemen tegenkomen zoals de foutmelding ‘Fortnite-servers reageren niet’. Om deze problemen te helpen verminderen, volgen hier enkele stappen die u kunt nemen:

1. Start uw game, console of pc opnieuw op: Soms kan een eenvoudige herstart verbindingsproblemen oplossen.

2. Controleer de Epic Games Server Status-pagina: Door naar de Epic Games Server Status-pagina (URL: epicgames.com/status) te gaan, kunt u controleren of er aanhoudende serverproblemen zijn.

3. DNS-instellingen wijzigen: Het aanpassen van uw DNS-instellingen aan een andere provider kan soms de verbindingsstabiliteit verbeteren. Raadpleeg de documentatie van uw apparaat of zoek online naar instructies die specifiek zijn voor uw platform.

4. Consolecache wissen: Het wissen van de cache op uw console kan prestatieproblemen helpen oplossen. Raadpleeg de gebruikershandleiding of ondersteuningswebsite van uw console voor instructies over het wissen van de cache.

5. Schakel firewalls/VPN tijdelijk uit: Firewalls of VPN's kunnen soms de verbinding van het spel verstoren. Als u ze tijdelijk uitschakelt, kunt u vaststellen of ze problemen veroorzaken.

Tijdens de downtime zal Epic Games cruciale database-updates en serveronderhoud uitvoeren om een ​​soepele implementatie van de v27.11-update te garanderen. Terwijl u wacht tot de diensten worden hervat, kunt u het beste geduld oefenen.

Om de voortgang van de update bij te houden, volg je de Fortnite Status Twitter-handle voor realtime updates van Epic Games. Bovendien biedt de statuspagina van Epic Games informatie over de fasen van de patch-implementatie, waarbij wordt aangegeven wanneer verschillende services, zoals inloggen en overeenkomsten, ‘In uitvoering’ of ‘Opgelost’ zijn.

De downtime voor deze specifieke update duurt naar schatting ongeveer vier uur, van 09:00 uur tot 01:00 uur UTC. Het is echter belangrijk op te merken dat er onverwachte uitbreidingen kunnen optreden. Houd de officiële Twitter-updates van Epic Games in de gaten voor de meest nauwkeurige informatie.

FAQ:

Vraag: Wat is de v27.11-update voor Fortnite?

A: De v27.11-update voor Fortnite is een hotfix die populaire wapens, items en gameplay uit seizoenen 9 en X terugbrengt.

Vraag: Hoe lang duurt het Fortnite-serveronderhoud voor update v27.11?

A: Het Fortnite-serveronderhoud voor de v27.11-update zal naar verwachting ongeveer vier uur duren, van 09:00 uur tot 01:00 uur UTC.

Vraag: Hoe kan ik de fout ‘Fortnite-servers reageren niet’ oplossen?

A: Om de fout ‘Fortnite-servers reageren niet’ op te lossen, kunt u proberen uw game opnieuw op te starten, de Epic Games Server Status-pagina te controleren, de DNS-instellingen te wijzigen, de consolecache te wissen of firewalls/VPN tijdelijk uit te schakelen.

Vraag: Waar kan ik realtime updates krijgen over de voortgang van de Fortnite-update?

A: Je kunt de Fortnite Status Twitter-handle volgen voor realtime updates over de voortgang van de Fortnite-update. De statuspagina van Epic Games biedt ook informatie over de patch-implementatiefasen.