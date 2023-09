Fortnite Update 26.10: Downtimeschema en speculaties over nieuwe inhoud

Fortnite-ontwikkelaar Epic Games heeft aangekondigd dat de game tijdelijk niet beschikbaar zal zijn voor update 26.10. Deze update is van toepassing op verschillende platforms, waaronder PS5, PS4, Xbox-consoles, Nintendo Switch, Android en pc. Spelers kunnen verwachten dat de update in de ochtend van 12 september beschikbaar zal zijn om te downloaden.

Met de update moeten gebruikers anticiperen op een periode van serverdowntime. Dit betekent dat Fortnite tijdelijk een paar uur onspeelbaar zal zijn. Voor gedetailleerde informatie over wanneer je weer kunt inloggen op het spel, is hier het serverdowntimeschema van 26.10:

– De downtime begint om 4 uur ET, waardoor matchmaking van tevoren kort wordt uitgeschakeld.

– Voor Britse fans begint de volledige offline periode om 9 uur BST, terwijl matchmaking om 8.30 uur BST wordt uitgeschakeld.

Hoewel Epic Games niet expliciet heeft aangegeven wanneer de downtime zal eindigen, duurt het onderhoud doorgaans ongeveer een paar uur. Daarom zou Fortnite uiterlijk om 11 uur BST weer online moeten zijn.

De aankondiging van deze update heeft speculatie onder enthousiastelingen aangewakkerd over welke nieuwe inhoud er in update 26.10 zal worden opgenomen. Sommige fans theoretiseren dat Sub Zero uit de franchise, met de aanstaande vroege toegang tot Mortal Kombat 1, een speelbaar personage in Fortnite kan worden.

Bovendien wordt van Epic Games verwacht dat het een nieuw item of wapen introduceert, evenals een nieuwe Augment. De itemshop ontvangt ook nieuwe skins waarmee spelers hun game-ervaring kunnen verwerven en verbeteren.

Naast deze nieuwe toevoegingen zal Epic Games vanaf het begin van het nieuwe seizoen de meest voorkomende bugs en gameplay-problemen aanpakken, waardoor de game verder wordt verfijnd voor optimaal plezier.

Bron: Twitter-aankondiging van Epic Games