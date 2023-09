Fortnite 26.10-update introduceert My Hero Academia Crossover

De nieuwste Fortnite-update, versie 26.10, is gearriveerd met een aantal opwindende nieuwe functies en inhoud. Een van de belangrijkste hoogtepunten van deze update is de My Hero Academia-crossover, die personages en vaardigheden uit de populaire anime-serie naar de Battle Royale-game brengt.

Spelers kunnen nu Todoroki's Ice Wall-item gebruiken, waarmee ze gletsjerbarrières kunnen creëren voor verdedigings- of aanvalsdoeleinden. De IJsmuur heeft een aanzienlijke hoeveelheid gezondheid en kan schade weerstaan ​​totdat hij breekt. Je vindt het op de grond, in kisten of in All Might Supply Drops. Dit item voegt een unieke draai aan de gameplay toe, omdat het tegenstanders in de val kan lokken en ze over het ijs kan laten glijden.

Naast de Ice Wall kunnen spelers ook gebruik maken van Deku's Smash-vaardigheid, waarmee je vijanden met slechts één treffer onmiddellijk kunt uitschakelen. Deze kracht kan echter alleen worden verkregen via een All Might Supply Drop, dus spelers moeten op hun hoede zijn voor deze drops.

Het voltooien van Deku's Quests en Todoroki's Quests zal spelers belonen met ervaringspunten, en het voltooien van in totaal zes My Hero Academia Quests zal de speler onmiddellijk een niveau hoger brengen.

Bovendien zijn er drie nieuwe My Hero Academia-skins toegevoegd aan de Item Shop. Spelers kunnen nu vechten als Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima en Mina Ashido, drie van UA's tophelden in opleiding.

Naast de crossover-content introduceert de update ook het Pizza Party-item, dat spelers kan genezen en hun schild kan versterken. Dankzij de Reckless SMG Reload-uitbreiding kunnen SMG's sneller herladen en kunnen nieuwe Super Level Styles worden ontgrendeld voor bepaalde outfits op seizoensniveau 100 en 125.

Over het geheel genomen brengt de Fortnite 26.10-update een reeks opwindende nieuwe functies en inhoud waar spelers van kunnen genieten. Of het nu gaat om het ontketenen van krachtige vaardigheden, het creëren van ijzige barrières of het verbeteren van outfits, er is voor ieder wat wils in deze nieuwste update.

