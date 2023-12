Voormalig bouwinspecteur gearresteerd in verband met grote drugsvangst

Een voormalige bouwinspecteur uit Hartford, Connecticut, is gearresteerd wegens zijn vermeende betrokkenheid bij een drugsvangst ter waarde van miljoenen dollars in een pizzeria in New York. Alexander Samboy, 45, is samen met twee andere personen beschuldigd van het smokkelen van cocaïne, fentanyl, heroïne en andere drugs ter waarde van ongeveer $ 4 miljoen vanuit een pizzeria in de Bronx.

Speciaal agent Frank Tarentino van de New Yorkse afdeling van de Drug Enforcement Administration beschreef de inbeslagname als een van de grootste die hij de afgelopen tijd in het gebied had gezien. Uit toezicht door de DEA en de politie van New York bleek dat Samboy op 19 oktober werd betrapt bij het verlaten van de Bronx Pizza-winkel met een rugzak. De rugzak werd later tijdens een verkeerscontrole in beslag genomen en bleek 5 kg cocaïne te bevatten.

De stad Hartford bevestigde de aanstelling van Samboy als stadsbouwinspecteur, maar hij nam ontslag nadat hij was aangeklaagd. Deze onthulling heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid over het mogelijke misbruik van belastinggeld en heeft vragen opgeroepen over eventuele andere illegale activiteiten die achter de schermen plaatsvinden.

Journalisten probeerden Samboy te bereiken op zijn vermelde adres in Berlijn, maar een vrouw die opendeed verklaarde dat hij daar niet woonde. Autoriteiten van zowel de NYPD als de DEA hebben verklaard dat hun onderzoek naar de drugsoperatie aan de gang is en bepalen of er nog meer personen bij betrokken waren.

