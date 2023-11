De nieuwe Firefox-release: een verfrissende boost voor privacy en functionaliteit

Als u met spanning uitkijkt naar de nieuwste update van de open-source webbrowser Firefox, bereid u dan voor om onder de indruk te zijn. De komende release belooft niet alleen verbeterde privacyfuncties, maar ook een groot aantal opwindende verbeteringen die uw browse-ervaring naar een hoger niveau zullen tillen.

Een van de opvallende toevoegingen is de optie Websiteprivacyvoorkeuren, te vinden in de Privacy- en beveiligingsinstellingen. Met deze nieuwe functie kunnen gebruikers bepalen of websites hun persoonlijke gegevens mogen verkopen of delen. Door deze instelling te activeren, kunt u genieten van extra gemoedsrust, wetende dat de informatie van uw browsersessie niet zal worden misbruikt.

Daarnaast heeft Mozilla de Global Privacy Control (GPC) geïmplementeerd, een geautomatiseerd mechanisme dat websites waarschuwt om uw browsegegevens niet in meerdere rechtsgebieden te verkopen of te delen. GPC functioneert als een krachtige ‘Do Not Sell’-tool in staten als Californië, Colorado en Connecticut. Het vergemakkelijkt ook de opt-outmogelijkheden voor gerichte reclame en beperkt de verkoop of het delen van persoonlijke gegevens in verschillende regio's, waaronder de EU, het VK, Nevada, Utah en Virginia.

Maar dat is niet alles wat Firefox voor zijn gebruikers in petto heeft. De komende update, genaamd Firefox 120, omvat een reeks opwindende functies die zijn ontworpen om de functionaliteit en gebruikerservaring te verbeteren. Hier zijn enkele opmerkelijke insluitsels:

1. Gestroomlijnde gegevensimport: Ubuntu Linux-gebruikers kunnen nu naadloos gegevens importeren uit Chromium, geïnstalleerd via Snap, waardoor de compatibiliteit en het gemak worden vergroot.

2. Offline browse-emulatie: gebruikers kunnen een nieuwe devtool-functie gebruiken die offline browsen simuleert, waardoor ononderbroken productiviteit mogelijk is.

3. Verbeterde beveiliging: Firefox integreert nu TLS-vertrouwensankers uit de rootstore van het besturingssysteem, waardoor de beveiligingsmaatregelen worden versterkt. Deze functie is standaard ingeschakeld op Windows, MacOS en Android, met de optie om deze uit te schakelen in het menu Voorkeuren.

4. Verbeterd beheer van inloggegevens: Er zijn sneltoetsen geïntroduceerd om het bewerken en verwijderen van inloggegevens op about:logins te stroomlijnen, waardoor het proces efficiënter wordt.

5. Verfijnde privacyfuncties: Firefox geeft prioriteit aan de privacy van gebruikers door verbeteringen aan privévensters te introduceren en de ETP-Strict-privacyconfiguratie op te nemen, die verbeterde bescherming tegen vingerafdrukken biedt.

6. Geoptimaliseerde kijkervaring: de Picture-in-Picture-modus is verfijnd, terwijl er speciaal voor de Linux- en Windows-versies een nieuwe corner-snapping-functie is geïntroduceerd, die een naadloze multitasking-ervaring biedt.

FAQ:

Vraag: Wanneer kan de nieuwe versie van Firefox worden gedownload?

A: De officiële releasedatum voor Firefox 120 is vastgesteld op 21 november 2023. U kunt deze downloaden van de officiële Firefox-website.

Met de komende Firefox-release kunnen gebruikers een aanzienlijke sprong voorwaarts verwachten op het gebied van de privacy, beveiliging en functionaliteit van hun browser. Omarm de komende update en geniet van een nog leukere en veiligere online-ervaring met Firefox 120.