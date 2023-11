Verbetering van de communicatie van op bewijs gebaseerde inhoud op sociale media

In het huidige digitale tijdperk gaat de strijd tegen desinformatie op sociale-mediaplatforms door. De verspreiding van medische onwaarheden tijdens de COVID-19-pandemie en de impact van politieke desinformatie op de verkiezingen hebben de dringende noodzaak onderstreept om dit probleem aan te pakken. Om desinformatie te bestrijden hebben experts drie belangrijke belanghebbenden geïdentificeerd: gebruikers van sociale media, toezichthouders van de overheid en de sociale mediaplatforms zelf.

Het aanmoedigen van gebruikers van sociale media om zichzelf over het onderwerp te informeren en zich bewust te zijn van tactieken die worden gebruikt om desinformatie te verspreiden, is één benadering. Overheidsinstanties worden aangespoord om samen te werken met sociale-mediaplatforms om de verspreiding van desinformatie te reguleren en te voorkomen. Al deze inspanningen zijn echter afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbare inhoud, die niet altijd gemakkelijk te vinden is, zoals blijkt uit ons recente onderzoek, gepubliceerd in The Journal of Health Communication.

In ons onderzoek hebben we 300 onderzoeksgerelateerde berichten over de geestelijke gezondheidszorg geanalyseerd van twee prominente Australische onderzoeksorganisaties op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. De uitdaging die we tegenkwamen was het vaststellen van het bewijsmateriaal achter deze berichten. Schokkend genoeg was ons team het slechts 56% van de tijd eens over de aanwezigheid van op bewijs gebaseerde informatie in de berichten, wat aangeeft dat zelfs experts moeite hadden om betrouwbare inhoud te identificeren.

Deze bevinding roept vragen op over het onderscheid tussen desinformatie, desinformatie en wat wij ‘informatie van slechte kwaliteit’ noemen. Er is sprake van slechte kwaliteit van informatie wanneer het bewijsniveau ter ondersteuning van een functie niet waarneembaar is, zelfs niet voor mensen met een uitgebreide opleiding op dit gebied.

Terwijl sommige berichten verwezen naar op bewijs gebaseerde bronnen, zoals peer-reviewed artikelen, vertrouwde de meerderheid op meningen van deskundigen of nieuwsartikelen. Dit legt de last op de schouders van gebruikers van sociale media om aanzienlijke inspanningen te leveren om de betrouwbaarheid van de inhoud te verifiëren, wat vaak een uitdaging is vanwege technisch taalgebruik en beperkte toegang tot bronnen.

Als onderzoekers hebben we op bewijs gebaseerde richtlijnen ontwikkeld om te helpen bij het effectief verspreiden van onderzoek op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg op sociale mediaplatforms. Deze richtlijnen benadrukken het belang van het betrekken van het publiek en het duidelijk communiceren van de bron van de informatie en het beoogde publiek. Door gebruik te maken van afbeeldingen, video's en hyperlinks kunnen onderzoekers de betrokkenheid vergroten en toegankelijke routes bieden voor het verifiëren van onderzoeksinformatie.

Onze richtlijnen pleiten voor de volgende benaderingen:

1. Vermeld duidelijk de informatie en de bron ervan.

2. Identificeer het beoogde publiek.

3. Neem media-elementen op die de post versterken en extra context bieden.

4. Voeg hyperlinks toe om onderzoeksinformatie te valideren.

5. Vermijd overmatig gebruik van hashtags.

Door deze richtlijnen te volgen kunnen onderzoekers de kloof overbruggen tussen betrokkenheid en op bewijs gebaseerde informatie, waardoor ze onderzoeksresultaten effectief kunnen communiceren naar een breder publiek op sociale mediaplatforms.

