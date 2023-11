EVE Online: Vanguard Alpha-test aangekondigd

CCP Games heeft zojuist de langverwachte alfatest aangekondigd voor EVE Online: Vanguard, de aankomende first-person shooter die zich afspeelt in het EVE-universum. Deze test geeft spelers de kans om het spel voor het einde van het jaar in handen te krijgen.

Deze alfatest, First Strike genaamd, loopt van 7 tot 11 december en heeft tot doel cruciale gegevens voor CCP Games te verzamelen bij het opbouwen van een boeiende FPS-ervaring en het ondersteunen ervan in de toekomst. Bovendien zal de test een directe impact hebben op het EVE-universum zelf.

Tijdens de test krijgen spelers de kans om New Eden vanuit een geheel nieuw perspectief te verkennen, terwijl ze intense grondgevechten aangaan in de nieuw toegevoegde Pirate Insurgency-laag. Deze functie is geïntroduceerd met de recente Havoc-uitbreiding en belooft een frisse dynamiek in de gameplay te brengen.

Deelname aan de alfatest staat open voor alle Omega-abonnees, waardoor er behalve een EVE-abonnement geen extra aankoop nodig is. Voor degenen die aan de test willen deelnemen, is Vanguard eenvoudig toegankelijk via de EVE Online-launcher.

Voor meer informatie over de alfatest en om je aan te melden voor een Omega-abonnement kunnen spelers de officiële EVE Vanguard-website bezoeken. Mis deze opwindende kans niet om als een van de eersten de meeslepende wereld van EVE Online: Vanguard te ervaren.

FAQ

Vraag: Wat is EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard is een aankomende FPS-module die zich afspeelt in het EVE-universum en de gameplay-ervaring van de populaire MMO, EVE Online, uitbreidt.

Vraag: Wanneer is de alfatest voor EVE Online: Vanguard?

De alfatest, genaamd First Strike, vindt plaats van 7 tot 11 december.

Vraag: Wie kan deelnemen aan de alfatest?

De alfatest staat open voor alle Omega-abonnees van EVE Online.

Vraag: Hoe kan ik meedoen aan de alfatest?

Om deel te nemen aan de alfatest moeten spelers een Omega-abonnement hebben en toegang hebben tot Vanguard via de EVE Online-launcher.

Vraag: Welke impact zal de alfatest hebben op het EVE-universum?

De alfatest zal niet alleen waardevolle gegevens opleveren voor het bouwen van de FPS, maar ook de structuur van New Eden beïnvloeden, vooral in de nieuw toegevoegde Pirate Insurgency-laag.