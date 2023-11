Érudit: Stimulering van Franstalig onderzoek en open toegang

De oprichting van Érudit vloeide voort uit het onderzoek van Guylaine Beaudry, een afgestudeerde student in informatiewetenschappen aan de Universiteit van Montreal. De inspanningen van Beaudry erkenden het gebrek aan toegang op afstand tot wetenschappelijke tijdschriften uit Quebec en brachten Érudit voort, een infrastructuur die sindsdien is uitgegroeid tot een onderzoekskrachtcentrale. Tanja Niemann, algemeen directeur van Érudit, beschrijft het als “niet alleen een productieproject, maar een essentiële onderzoeksinfrastructuur.”

Érudit was oorspronkelijk een platform voor vijf tijdschriften van de University of Montreal Press en heeft vanaf het begin een lange weg afgelegd. De focus gaat verder dan alleen het online beschikbaar stellen van teksten; het zorgt ervoor dat de formaten worden geïndexeerd en leesbaar zijn op verschillende apparaten. “We voelen ons voorbereid op de toekomst, omdat we de afgelopen 25 jaar een solide basis en een duidelijke visie hebben neergezet”, zegt Niemann.

Gedreven door de groeiende belangstelling voor zijn diensten breidde Érudit zijn reikwijdte uit door samen te werken met andere tijdschriften en universiteiten. In 2004 werd een consortium gevormd tussen de Universiteit van Montreal, Laval University en de Universiteit van Quebec in Montreal om de productie van onderzoekstijdschriften uit Quebec te ondersteunen. Door de jaren heen is Érudit blijven evolueren, met de lancering van de vierde versie in 2017. “Naarmate de technologische omgeving verandert, moeten we ons voortdurend verbeteren voor betere indexering en toegankelijkheid”, zegt Gwendal Henry, communicatieadviseur bij Érudit. Elk jaar worden 10,000 nieuwe artikelen en historische gegevens aan de collectie van Érudit toegevoegd.

Érudit wordt door de Canadian Foundation for Innovation beschouwd als een van de belangrijkste Canadese infrastructuren en bekleedt een cruciale positie op het gebied van geesteswetenschappelijk onderzoek. “Tekst wordt een onderzoeksobject in de geesteswetenschappen”, legt Niemann uit. Samen met zijn partners heeft Érudit een exploiteerbaar tekstcorpus ontwikkeld dat toegankelijk is via Calcul Québec.

### FAQ

**Wat is Érudit?**

Érudit is een onderzoeksinfrastructuur die externe toegang biedt tot wetenschappelijke tijdschriften uit Quebec. Het is uitgegroeid tot een essentieel platform voor Franstalig onderzoek in Canada, met een uitgebreide verzameling artikelen en historische gegevens.

**Hoe ondersteunt Érudit onderzoek?**

Érudit maakt onderzoeksartikelen niet alleen toegankelijk, maar zorgt er ook voor dat hun formaten indexeerbaar en leesbaar zijn op verschillende apparaten. Het platform blijft zijn technologische mogelijkheden verbeteren om de verwijzingen en toegankelijkheid te verbeteren.

**Hoe draagt ​​Érudit bij aan de wetenschappelijke gemeenschap?**

Érudit speelt een cruciale rol bij het stabiliseren en bestendigen van het werk van kleine, onafhankelijke tijdschriften in de Franstalige gemeenschap. De samenwerking met universiteitsbibliotheken en andere belanghebbenden helpt de vitaliteit van deze tijdschriften te behouden.

**Hoe zorgt Érudit voor open toegang?**

Ongeveer 97% van de teksten op Érudit zijn vrij toegankelijk. Voor de resterende 3% is een bibliotheekabonnement vereist, waardoor fondsen kunnen worden ingezet om de operationele kosten van de tijdschriften te ondersteunen.

**Wat is de toekomst van Érudit?**

Érudit wil zijn invloed uitbreiden tot buiten de regio Quebec en een nationaal platform worden voor tijdschriften op het gebied van geesteswetenschappen en sociale wetenschappen in heel Canada. Het streeft ernaar onafhankelijke open access-publicaties te versterken door initiatieven die vergelijkbaar zijn met de zijne te consolideren.

## Gevolgtrekking

De afgelopen 25 jaar is Érudit uitgegroeid tot een cruciaal onderzoekscentrum, dat Franstalig onderzoek mogelijk maakt en open toegang bevordert. Door betrouwbare en vrij toegankelijke inhoud aan te bieden, vergroot Érudit de zichtbaarheid en impact van wetenschappelijke tijdschriften uit Quebec wereldwijd. Met een niet aflatende inzet voor het ondersteunen van lokale tijdschriften en gemeenschappen, streeft Érudit ernaar ervoor te zorgen dat publieke financiering de teams van tijdschriften op de juiste manier beloont voor hun waardevolle bijdragen, waardoor de productie van kwalitatief hoogstaand onderzoek wordt bevorderd.