Destiny 2 verwelkomt de Witte Wolf: een nieuwe golf van samenwerking

Destiny 2 spelers, verheug je! Bungie heeft zojuist een spannende samenwerking aangekondigd met de gevierde RPG van CD Projekt Red, The Witcher 3. Om spelers een unieke draai te geven, worden er drie nieuwe pantsersets geïntroduceerd, waarmee je de iconische Geralt of Rivia kunt belichamen. Er zit echter een addertje onder het gras: deze nieuwe skins komen op een moment dat Destiny 2 het laagste punt in jaren beleeft.

In een persbericht onthulde Bungie de komst van deze in-game samenwerking, die samenviel met het Season of the Wish op 28 november. “Guardians kunnen transformeren in monsterdoders met nieuwe cosmetica geïnspireerd door Geralt of Rivia”, kondigde Bungie aan. Naast pantserversieringen kunnen spelers ook een Ghost-shell, een schip, een Sparrow, een emote en een finisher verwachten om de crossover-ervaring compleet te maken.

Hoewel de exacte prijsdetails van de pantsersets nog niet zijn bekendgemaakt, zijn eerdere samenwerkingen, zoals met Assassin's Creed, doorgaans geprijsd op $ 20 per set. Als hetzelfde hier geldt, kunnen spelers verwachten $ 60 uit te geven om alle drie de sets te verwerven, zonder zelfs maar rekening te houden met de kosten van de Ghost-shell en andere items. Met name waren eerdere crossover-sets niet te koop met in-game valuta, wat betekent dat echt geld de enige manier is om ze te verkrijgen.

Voor fans van de The Witcher-franchise zijn deze nieuwe skins ongetwijfeld aanlokkelijk. De introductie had voor Destiny 2 echter niet op een moeilijker moment kunnen komen. De game heeft een turbulent jaar achter de rug, met als hoogtepunt het besluit van Bungie om 100 werknemers te ontslaan, waardoor de omzetprognoses 45 procent achterbleven en The Final Shape werd uitgesteld. uitbreiding met drie maanden. Nu het aantal spelers op Steam op een historisch dieptepunt staat, zijn de bestaande frustraties binnen de community alleen maar geëscaleerd.

Terwijl we vooruitkijken naar het seizoen van de wens, dat belooft een Destiny 2-mysterie van vijf jaar geleden te ontrafelen, doemen er onzekerheden op over de toekomst van het spel. De kwestie van dure pantsersets blijft een pijnpunt voor de gemeenschap. Om een ​​deel van de ontevredenheid te verzachten, bood Destiny 2 afgelopen september een van zijn nieuwe pantsersets gratis aan. Zoals Forbes-schrijver Paul Tassi echter benadrukt, zal het overtuigen van spelers om zo snel na het ontslag van het personeel in een nieuwe samenwerking te investeren ongetwijfeld een uitdagende taak zijn, ongeacht de visuele aantrekkingskracht van de nieuwe sets.

FAQ:

1. Hoeveel gaan de nieuwe op Witcher geïnspireerde pantsersets kosten?

De exacte prijsdetails zijn nog niet bekendgemaakt, maar op basis van eerdere samenwerkingen kunnen spelers verwachten dat de sets ongeveer $ 20 per stuk zullen kosten.

2. Kunnen de pantsersets worden aangeschaft met in-game valuta?

Nee, traditioneel zijn crossover-sets alleen te koop met echt geld, niet met in-game valuta.

3. Waarom wordt Destiny 2 met uitdagingen geconfronteerd?

Destiny 2 heeft een tumultueus jaar achter de rug, inclusief ontslagen, gemiste omzetprognoses en vertragingen bij uitbreidingen.

4. Welke inspanningen zijn gedaan om de ontevredenheid van spelers aan te pakken?

In een poging een deel van de woede te verzachten, bood Destiny 2 in september een van zijn nieuwe pantsersets gratis aan.