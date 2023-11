Elon Musk spant een rechtszaak aan tegen mediazaken vanwege adverteerder Exodus

By

Na een aanzienlijke uittocht van adverteerders te hebben meegemaakt, heeft miljardair-ondernemer Elon Musk onlangs een rechtszaak aangespannen tegen Media Matters, een progressieve waakhondgroep. De rechtszaak beweert dat Media Matters de waarschijnlijkheid heeft verdraaid dat advertenties naast extremistische inhoud op Musks platform X zouden verschijnen. Volgens Musk heeft Media Matters opzettelijk misleidende beelden gemaakt en verspreid waarin berichten van adverteerders ten onrechte werden weergegeven naast neonazistische en blanke nationalistische inhoud. Deze gemanipuleerde afbeeldingen werden vervolgens gepresenteerd als representatief voor typische gebruikerservaringen op X. Het doel, zo beweert Musk, was om adverteerders van het platform weg te drijven, waardoor X Corp vervolgens verlamd raakte.

De rechtszaak, die maandag is ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Texas, noemt zowel Media Matters als Eric Hananoki, hun senior onderzoeksjournalist, als verdachten. Musk streeft naar een gerechtelijk bevel dat Media Matters dwingt de analyse van hun website te verwijderen. Bovendien beschuldigt de rechtszaak Media Matters ervan zich te bemoeien met de adverteerderscontracten van X, de economische relaties te beschadigen en X Corp in diskrediet te brengen.

CEO Linda Yaccarino bood haar steun aan X en verdedigde de sociale-mediasite en benadrukte de nauwkeurigheid van de analyse van Media Matters. Ze verklaarde dat geen enkele authentieke X-gebruiker advertenties van grote merken als IBM, Comcast of Oracle zag naast de inhoud die in het rapport van Media Matters werd benadrukt.

In het licht van de rechtszaak kondigde de Texaanse procureur-generaal Ken Paxton een onderzoek aan naar Media Matters om te bepalen of hun onderzoek naar de inhoud van X zou kunnen worden geclassificeerd als potentiële frauduleuze activiteit onder de wet van Texas. Paxton bestempelde de groep als een ‘radicaal-linkse organisatie’ en uitte zijn bezorgdheid over hun vermeende pogingen om de deelname aan het publieke leven te beperken.

De exodus van de adverteerder uit X vond plaats nadat Musk controversiële en antisemitische opmerkingen had gemaakt, waarmee hij de bewering onderschreef dat Joodse gemeenschappen ‘haat tegen blanken’ bevorderen. Grote merken, waaronder Disney, Paramount en Warner Bros. Discovery (het moederbedrijf van CNN), stopten als reactie snel met adverteren op het platform.

Musk had eerder gepleit voor juridische stappen tegen Media Matters en beweerde dat er een “thermonucleaire rechtszaak” zou komen. Hij beloofde niet alleen Media Matters aan te vallen, maar ook alle individuen of entiteiten die betrokken zijn bij wat hij omschreef als een “frauduleuze aanval” op X Corp.

Als reactie op de dreigementen van Musk bracht Media Matters een verklaring uit waarin ze beloofden zichzelf te verdedigen, waarin Musk wordt gekarakteriseerd als een pestkop die nauwkeurige berichtgeving het zwijgen wil opleggen. De groep benadrukte dat Musk zelf de aanwezigheid van advertenties erkende naast de door Media Matters geïdentificeerde pro-nazi-inhoud en sprak zijn vertrouwen uit dat deze als overwinnaar uit de strijd zouden komen als er juridische stappen zouden worden ondernomen.

FAQ

Wat is mediazaken? Media Matters is een vooruitstrevende waakhondgroep die media-inhoud analyseert en monitort, vooral met betrekking tot vooroordelen en desinformatie. Wat is X? X is een socialemediaplatform van Elon Musk. Waarom verlieten grote adverteerders X? Grote merken stopten met adverteren op X nadat Elon Musk controversiële en antisemitische uitspraken deed. Wat is het doel van Musk’s rechtszaak tegen Media Matters? De rechtszaak van Musk heeft tot doel Media Matters verantwoordelijk te houden voor wat volgens hem een ​​doelbewuste campagne is om adverteerders van X weg te jagen en het platform in diskrediet te brengen. Wat is de reactie van Media Matters? Media Matters heeft gezworen zichzelf te verdedigen tegen wat zij zien als een poging om hun nauwkeurige berichtgeving en analyse het zwijgen op te leggen.