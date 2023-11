Armored Core 6 Mod introduceert spannende coöp-gameplay

Armored Core 6: Fires Of Rubicon is al een indrukwekkend spel, maar stel je eens voor hoe spannend het is om samen met je vrienden in gigantische mechs de strijd aan te gaan. Dankzij modder LukeYui staat die droom op het punt werkelijkheid te worden. LukeYui, die eerder coöpfunctionaliteit naar Elden Ring en Sekiro: Shadows Die Twice bracht, werkt aan een mod die coöperatief spelen mogelijk maakt in Armored Core 6.

In een recente video die door LukeYui is uitgebracht, wordt een fragment van de 'Attack The Watchpoint'-missie van de game getoond, de opwindende coöp-ervaring voor twee spelers. De modder gaat echter nog verder en stelt dat met de definitieve release maximaal zes spelers aan de actie kunnen deelnemen, met één gastheer en vijf gasten. Dit betekent dat jij en je vrienden samen een spervuur ​​van raketten op vijanden kunnen loslaten.

De mod introduceert ook niveauschaling, waardoor de host de moeilijkheidsgraad kan aanpassen op basis van het aantal spelers. Alle missies zijn speelbaar in coöp, en je team blijft tussen de missies door bestaan. Dit betekent dat je niet voortdurend opnieuw verbinding hoeft te maken, waardoor de coöp-ervaring naadloos en plezierig wordt.

Hoewel er geen specifieke releasedatum is voor de Armored Core 6 coöpmod, kun je deze verwachten op de NexusMods-pagina van LukeYui zodra deze klaar is. In de tussentijd kun je ook LukeYui's eerdere coöpmods voor Elden Ring en Sekiro bekijken.

Armored Core 6: Fires Of Rubicon kreeg al lof voor zijn briljante actie en indrukwekkende gebruik van mechs. Met de toevoeging van coöperatieve gameplay belooft de game echter nog spannender en boeiender te worden. Dus verzamel je vrienden, schakel je mechs in en bereid je voor op intense gevechten in de wereld van Armored Core 6.

FAQ:

Vraag: Wie ontwikkelt de coöpmod Armored Core 6?

A: De mod wordt ontwikkeld door LukeYui, bekend van het implementeren van coöpfunctionaliteit in andere Fromsoft-games zoals Elden Ring en Sekiro: Shadows Die Twice.

Vraag: Hoeveel spelers kunnen in de coöpmodus spelen?

A: De mod ondersteunt maximaal zes spelers, met één host en vijf gasten.

Vraag: Zal ​​de mod niveauschaling bieden?

A: Ja, er wordt niveauschaling geïmplementeerd, waardoor de gastheer de moeilijkheidsgraad kan aanpassen op basis van het aantal spelers.

Vraag: Waar kan ik de Armored Core 6 coöp-mod vinden?

A: De mod zal beschikbaar zijn op de NexusMods-pagina van LukeYui zodra deze is voltooid.