EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: dezelfde oude beloningen, hoe je ze kunt claimen

EA Sports en Amazon Prime hebben fans opnieuw teleurgesteld met de matte inhoud van het EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 voor november. Deze samenwerking, die begon in FIFA 19, heeft tot doel elke EA FC 24-speler die ook is geabonneerd op Amazon Prime een maandelijks Prime Gaming Pack te bieden. De beloningen voor deze maand zijn echter niet beter dan het teleurstellende Pack 1 dat je vorige maand ontving.

In een poging om spelers naar het populaire Black Friday-evenement in Ultimate Team te lokken, is EA er niet in geslaagd de kwaliteit van de beloningen te verbeteren. De kansen om een ​​geweldige speler te trekken blijven hetzelfde, omdat het aantal spelers, de spelerskeuze en de verbruiksartikelen allemaal zijn verminderd.

Wat kun je verwachten van het EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 voor november 2023? De beloningen omvatten een Heung-Min Son zeldzame gouden speleritem voor 20 spellen, 4 zeldzame gouden speleritems, 1 81+ spelerkeuze en 6 zeldzame verbruiksartikelen. Helaas zijn er geen verrassingen of verbeteringen om naar uit te kijken.

Om uw EA FC 24 Prime Gaming Pack 2-beloningen te claimen, heeft u een aantal opties. Ga eerst naar Prime Gaming en zoek naar EA FC 24. Als je geen Amazon Prime-abonnee bent, kun je je aanmelden voor een gratis proefperiode. Zodra je het pakket hebt gevonden, klik je op de knop ‘Nu claimen’ en bevestig je het Amazon Prime-account dat je wilt gebruiken. Geef Electronic Arts toegang tot uw Amazon Prime-account om de twee accounts te koppelen. Log ten slotte in bij EA FC 24 Ultimate Team op je console of mobiel en de beloningen zouden voor je klaar moeten staan ​​om te openen.

Je kunt het pakket ook claimen via Twitch door op het Prime Loot-pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm te klikken. Zoek het EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 en volg dezelfde stappen als hierboven vermeld.

FAQ:

Vraag: Zijn de beloningen in het EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 beter dan het vorige pakket?

A: Helaas blijven de beloningen hetzelfde, zonder verbeteringen op het gebied van spelers, spelerskeuze of verbruiksartikelen.

Vraag: Hoe kan ik het EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 claimen?

A: Je kunt het pakket claimen door Prime Gaming te bezoeken of via Twitch's Prime Loot. Volg de stappen in het artikel om uw beloningen te claimen.