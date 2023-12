Nieuwe kans om de Adama Traore Player Moments Card te verkrijgen in EA FC 24

Samenvatting: FIFA-spelers hebben nu de kans om een ​​speciale Adama Traore Player Moments-kaart te verkrijgen voor hun Ultimate Teams in EA FC 24. Dit artikel onderzoekt de vereisten en geschatte kosten van de Squad Building Challenge van de speler, en benadrukt de waarde van het ontgrendelen van deze veelzijdige kaart .

De Adama Traore Player Moments Squad Building Challenge in EA FC 24 bevat twee eenvoudige taken die zowel door beginners als door veteranen kunnen worden voltooid. Voor de eerste taak moet minimaal één speler uit Spanje en één speler in vorm in de selectie worden opgenomen, met een minimale selectiebeoordeling van 83. De tweede taak omvat het opnemen van minimaal één speler uit de Premier League, met een minimale selectiebeoordeling van 86.

Om de kosten voor het voltooien van deze uitdaging te schatten, kunnen spelers de huidige marktprijzen voor de benodigde spelers bekijken. Het is mogelijk om de SBC voor ongeveer 120,000 munten te voltooien door alle benodigde kaarten op de markt te kopen. Spelers hebben echter ook de mogelijkheid om kaarten uit hun bestaande Ultimate Team-collectie te gebruiken of meer voer te verdienen door deel te nemen aan speltypen als Squad Battles en Division Rivals in EA FC 24.

Het voltooien van de Adama Traore Player Moments SBC is zeker de moeite waard, omdat spelers een RWB-kaart met een rating van 87 ontgrendelen die ook kan worden gebruikt als ST, RM of RW. Deze kaart biedt geweldige positionele flexibiliteit en indrukwekkende statistieken, waaronder 95 Pace, waardoor het een van de snelste items in Ultimate Team is. Bovendien beschikt de kaart over de Quick Step-speelstijl+, die zeer effectief is in de huidige meta. Rekening houdend met deze kenmerken overtreft de waarde van de kaart de investering die nodig is om deze te verkrijgen.

Spelers worden aangemoedigd om van deze mogelijkheid gebruik te maken om de Adama Traore Player Moments-kaart aan hun Ultimate Teams toe te voegen. Het biedt niet alleen veelzijdigheid in verschillende posities, maar biedt ook een concurrentievoordeel dankzij zijn uitzonderlijke eigenschappen. Mis deze kans niet om je team te versterken in EA FC 24.

