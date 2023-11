Onderzoek naar de vertraagde gasuitbarsting in dwergstelsels: een sleutel tot het begrijpen van stervorming

Astronomen van de Universiteit van Michigan hebben een intrigerende ontdekking gedaan over stervorming in dwergstelsels. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hebben deze compacte sterrenstelsels met minder sterren feitelijk grotere gebieden met sterfabrieken en hogere stervormingssnelheden vergeleken met massieve sterrenstelsels. Dit fenomeen houdt volgens het onderzoek onder leiding van Michelle Jecmen en Sally Oey verband met een vertraging van 10 miljoen jaar bij het uitblazen van het gas dat aanwezig is in de omgeving van deze dwergstelsels.

In meer ontwikkelde sterrenstelsels, zoals onze Melkweg, hebben massieve sterren de neiging om als supernova te exploderen, waardoor een collectieve superwind ontstaat die gas en stof uit het sterrenstelsel verdrijft. Deze superwind stopt de stervorming. In minder vervuilde dwergstelsels storten massieve sterren echter in tot zwarte gaten in plaats van te exploderen, wat leidt tot het vasthouden van gas en stof in de stervormingsgebieden. Deze vertraging in de gasuitbarsting zorgt voor een langere periode van stervorming en hogere coalescentiesnelheden.

De bevindingen van het onderzoek werpen niet alleen licht op de dynamiek van stervorming in dwergstelsels, maar hebben ook belangrijke implicaties voor het begrijpen van het vroege heelal. Deze 10 miljoen jaar durende periode van vertraagde gasuitbarsting biedt astronomen een unieke kans om scenario's waar te nemen die vergelijkbaar zijn met de kosmische dageraad, een periode vlak na de oerknal. In deze ongerepte dwergstelsels creëert het samenklonteren van gas gaten waardoor ultraviolette (UV) straling kan ontsnappen, een proces dat lijkt op wat er plaatsvond tijdens de kosmische dageraad.

Door dwergstelsels met een laag metaalgehalte en overvloedige UV-straling te observeren, kunnen wetenschappers een kijkje in het verleden nemen en inzicht krijgen in de vroege stadia van het universum. Dit onderzoek is ook relevant voor het bestuderen van sterrenstelsels die momenteel bij kosmische dageraad worden waargenomen door de James Webb Ruimtetelescoop.

Het onderzoek van het team werd ondersteund door astrofysische beelden verkregen van de Hubble-ruimtetelescoop. Met behulp van een nieuwe filtertechniek die het licht van drievoudig geïoniseerde koolstof opving, vonden de onderzoekers observationeel bewijs dat hun hypothese ondersteunde in een nabijgelegen dwergstelsel genaamd Mrk 71. De aanwezigheid van een diffuse gloed van geïoniseerde koolstof gaf aan dat energie in het gebied werd weggestraald. , waardoor de vorming van een superwind wordt voorkomen.

Deze bevindingen bieden een nieuw perspectief op stervorming in dwergstelsels en benadrukken het belang van vertragingen bij het uitblazen van gas bij het mogelijk maken van langere perioden van stervorming. Het begrijpen van deze processen draagt ​​bij aan onze bredere kennis van de oorsprong van het universum en kan helpen de mysteries van de kosmische dageraad te ontsluiten.

FAQ

1. Wat zijn dwergstelsels?

Dwergstelsels zijn kleine sterrenstelsels die minder sterren bevatten in vergelijking met hun grotere tegenhangers. Ze zijn er in verschillende vormen, waaronder onregelmatig, elliptisch en spiraalvormig.

2. Hoe kunnen minder ontwikkelde dwergstelsels grotere stervormingsgebieden hebben?

In minder ontwikkelde dwergstelsels zorgt een vertraging van tien miljoen jaar bij het uitblazen van gas ervoor dat stervormingsgebieden hun gas en stof kunnen vasthouden. Deze langere periode van gasretentie maakt een hogere stervormingssnelheid mogelijk.

3. Wat is de betekenis van UV-straling in dit onderzoek?

Ultraviolette (UV) straling ioniseert waterstof, een proces dat ook na de oerknal plaatsvond. Door dwergstelsels met een laag metaalgehalte en overvloedige UV-straling te bestuderen, kunnen wetenschappers inzicht krijgen in de kosmische dageraad en het vroege heelal.

4. Hoe werden de waarnemingen van het team ondersteund door de Hubble-ruimtetelescoop?

De onderzoekers gebruikten een nieuwe filtertechniek met de Hubble-ruimtetelescoop om het licht van drievoudig geïoniseerde koolstof op te vangen. Deze techniek leverde observationeel bewijs op ter ondersteuning van hun hypothese in het nabijgelegen dwergstelsel, Mrk 71.

[Bron: Universiteit van Michigan](http://umich.edu)