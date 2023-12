Burgemeester Leonardo Williams treedt aan met nadruk op misdaad, leerlingplaatsen voor jongeren en betrokkenheid van de gemeenschap

Durham, NC – Leonardo Williams, een nieuw gekozen burgemeester, is zijn ambtstermijn in Durham begonnen en brengt een sterke inzet met zich mee voor het aanpakken van de misdaad en de ontwikkeling van jongeren in de stad. Williams erkent het urgente probleem van de misdaad en is van plan prioriteit te geven aan het vervullen van posities bij de politie om ervoor te zorgen dat het personeelsbestand voldoet aan de behoeften van de gemeenschap. Momenteel heeft de politie van Durham 405 beëdigde agenten, maar Williams streeft ernaar om door voortdurende wervingsinspanningen het volledige personeelsbestand van 535 te bereiken.

Een van de belangrijkste initiatieven op de agenda van burgemeester Williams is de lancering van een nieuw stageprogramma voor tieners. Dit programma, dat volgende maand van start gaat, zal jongeren kansen bieden om werk te vinden op het gebied van technologie, wetenschap en ambachten. Door jongeren te betrekken bij productieve activiteiten, gelooft Williams dat wapengeweld en misdaadcijfers aanzienlijk kunnen worden teruggedrongen.

Naast het aanpakken van de misdaad en het bieden van kansen aan tieners, richt burgemeester Williams zich ook op het bouwen aan een betere toekomst voor Durham. Hij is van plan een taskforce op te richten speciaal voor minderheidstieners en prioriteit te geven aan de ontwikkeling van een economisch en huisvestingsplan voor de stad. Williams overweegt ook de bouw van een nieuw congrescentrum om de economische groei te ondersteunen en bezoekers te trekken.

Om zijn plannen succesvol uit te voeren benadrukt burgemeester Williams het belang van steun en betrokkenheid van de gemeenschap. Hij moedigt leden van de gemeenschap aan om actief deel te nemen aan het besluitvormingsproces en spoort hen aan actie te ondernemen als er een beroep op wordt gedaan. Zijn doel is om een ​​omgeving te creëren waarin ieders stem wordt gehoord en leden van de gemeenschap actief betrokken zijn bij het vormgeven van de toekomst van Durham.

Tijdens zijn campagne ontving burgemeester Williams feedback en suggesties van bezorgde leden van de gemeenschap. Frederick Farrington, geboren in Durham, benadrukte de noodzaak van concrete acties en minder gepraat van de stadsleiding. Helen Mangum sprak over het belang van training in gevoeligheid en vooringenomenheid voor de politie, terwijl Cathy Kieler het behoud van het oude Durham als culturele magneet voor de stad benadrukte.

Als reactie op deze zorgen erkent burgemeester Williams het belang van gevoeligheidstraining voor de politie en zet hij zich in voor het behoud van het culturele erfgoed van de stad. Hij is van mening dat Durham uitstekend werk heeft geleverd bij het behoud van gebouwen, zoals blijkt uit de American Tobacco-campus.

Burgemeester Leonardo Williams is aan zijn nieuwe rol begonnen met een duidelijke visie en de vastberadenheid om Durham veiliger, welvarender en een levendige gemeenschap voor al zijn inwoners te maken. Door samenwerking met gemeenschapspartners en actieve betrokkenheid van gemeenschapsleden hoopt hij betekenisvolle veranderingen te bewerkstelligen en een betere toekomst voor Durham te creëren.