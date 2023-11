Nieuwe aanbiedingen voor DualSense-controllers onthuld tijdens Black Friday

Tijdens de spannende week van Black Friday-uitverkoop hebben PlayStation-fans reikhalzend uitgekeken naar één ding: de release van de DualSense Controller. Eindelijk is het wachten voorbij en kunnen gamers deze innovatieve controller nu in handen krijgen bij geselecteerde retailers in Groot-Brittannië, vanaf slechts £ 38.99. Ook de Xbox-fans hoeven zich niet buitengesloten te voelen, want Xbox-controllers zijn gedurende een beperkte tijd ook voor dezelfde prijs verkrijgbaar.

Voor degenen die van plan zijn om deze Black Friday inkopen te doen op ShopTo, wacht er een nog aantrekkelijker aanbod. Naast de DualSense-controller die £ 39.85 kost, ontvangen shoppers ook een cadeaubon van £ 5. Het is de perfecte gelegenheid om deze zeer gewilde controller voor een geweldige prijs te bemachtigen en tegelijkertijd te genieten van een beetje extra bonus.

Black Friday brengt een overvloed aan spannende aanbiedingen met zich mee, en gameliefhebbers mogen deze kans niet missen om hun game-ervaring te verbeteren. Naast de DualSense Controller-aanbiedingen zijn er fantastische kortingen op verschillende andere PlayStation-producten. De Midnight Black DualSense Controller krijgt momenteel 35% korting, terwijl de Cosmic Red-, Nova Pink- en Starlight Blue-versies allemaal met 40% worden afgeprijsd, waardoor ze elk op £ 64.99 komen.

Maar dat is niet alles! Black Friday biedt ook een unieke kans voor degenen die de PlayStation 5-console in de gaten hebben gehouden. ShopTo biedt momenteel de PlayStation 5 met een schijfstation aan voor slechts £ 359.95 – een ongelooflijke korting van £ 110. Bij deze deal zijn geen games inbegrepen, maar voor wie op zoek is naar bundeldeals zijn er meer opties beschikbaar.

FAQ:

Vraag: Waar kan ik de DualSense Controller-deals vinden?

A: De DualSense Controller-deals zijn te vinden bij geselecteerde retailers in het Verenigd Koninkrijk, maar ook op de ShopTo-website.

Vraag: Kan ik een cadeaubon krijgen bij aankoop van mijn DualSense-controller op ShopTo?

A: Ja, als je de DualSense Controller op ShopTo deze Black Friday koopt, ontvang je bij je aankoop een cadeaubon van £ 5.

Vraag: Zijn er nog andere PlayStation-deals beschikbaar tijdens Black Friday?

A: Ja, naast de DualSense Controller-deals zijn er kortingen op de PlayStation 5-console met een schijfstation, evenals kortingsprijzen op verschillende DualSense Controller-kleuren.