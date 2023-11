De nieuwste patch van Dota 2 brengt balansveranderingen en spannende updates

Valve Software heeft de langverwachte 7.42e-patch voor Dota 2 uitgebracht, na de conclusie van The International (TI) eind oktober. Hoewel sommige spelers misschien op meer uitgebreide veranderingen hadden gehoopt, richt deze update zich op balansaanpassingen en nummeraanpassingen. Het gaat echter wel in op de dominantie van bepaalde Strength-helden, zoals Bristleback, Chaos Knight en Spirit Breaker, in de metagame van TI 2023.

De tankachtige Strength-helden met veel schade die het spel van begin tot eind beheersten, hebben in deze patch de broodnodige nerfs ontvangen. Bristleback, bekend om zijn Aghanim's Scepter-in-Bloodstone-build, heeft de maximale schade van zijn Quill Spray verminderd. Bovendien heeft zijn Aghanim's Shard-vaardigheid, Hairball, nu een korter werpbereik en een langere cooldown. Het Level 20-talent van Bristleback, dat de Quill Spray Stack Damage verhoogde, is ook verzwakt.

Chaos Knight, een populaire keuze voor de rol van carry, heeft aanpassingen gezien in zijn duurzaamheids- en landbouwcapaciteiten. De levenslange straf tegen griezels voor Chaos Strike is verhoogd, samen met een aanzienlijke verhoging van de manakosten voor Phantasm. Deze veranderingen zijn bedoeld om zijn dominantie in het vroege spel te verminderen en het voor hem moeilijker te maken tegenstanders in de baan lastig te vallen.

Spirit Breaker, de held van TI 2023, heeft te maken gehad met nerfs vanwege zijn Charge of Darkness-vaardigheid en zijn Aghanim's Scepter-upgrade. De cooldown voor Charge of Darkness is verlengd, waardoor het minder handig is om ganks op te zetten. Greater Bash, zijn andere kenmerkende vaardigheid, is ook verzwakt tegen engerds, waardoor het voor Spirit Breaker een grotere uitdaging wordt om golven op te ruimen.

Naast deze aanpassingen biedt de 7.42e-patch verbeteringen aan verschillende Agility- en Intelligence-helden die overschaduwd werden door de dominantie van Strength-helden. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan en Timbersaw hebben allemaal verbeteringen gekregen aan hun vaardigheden en capaciteiten, waardoor ze meer haalbare keuzes zijn in de metagame.

Naast heldenveranderingen introduceert deze patch aanpassingen aan populaire en impopulaire items. Hand of Midas en Heart of Tarrasque, die vaak worden gekocht tijdens TI, hebben nerfs ontvangen om hun kracht te verminderen. Ondertussen zijn onderbenutte gevechtsitems uit de vroege game opgepoetst, waardoor hun relevantie en levensvatbaarheid in wedstrijden is toegenomen.

Met deze balansveranderingen en updates kan de Dota 2-gemeenschap een verschuiving in de metagame verwachten, waardoor er mogelijkheden ontstaan ​​voor nieuwe strategieën en heldenselecties. De aanpassingen in de 7.42e-patch zijn bedoeld om een ​​meer dynamische en diverse gameplay-ervaring te creëren in het komende ESL One Kuala Lumpur 2023-toernooi, waar 12 teams zullen strijden om een ​​deel van de prijzenpot van $ 1 miljoen.

FAQ

