Cyberpunk 2077 2.0 release: ontwikkelaars waarschuwen pc-gebruikers om CPU-koelsystemen te controleren

De langverwachte release van Phantom Liberty staat voor de deur, waardoor de populariteit van de game Cyberpunk 2020 uit 2077 opnieuw zal toenemen. CD Projekt heeft onvermoeibaar gewerkt om te herstellen van de aanvankelijk moeilijke lancering van de game, en nu dringen de ontwikkelaars er bij pc-gebruikers op aan om dit te controleren hun CPU-koelsystemen ter voorbereiding op de komende Cyberpunk 2077 2.0-update.

Eén ontwikkelaar, Filip Pierściński, benadrukte op Twitter het belang van het controleren van CPU-koelsystemen. Hij verklaarde dat de werklast op een 8-core CPU naar verwachting ongeveer 90% zal bedragen, waardoor de hardware tot het uiterste wordt gedreven. Om een ​​soepele ervaring te garanderen, raadde hij aan een benchmarktool zoals Cinebench te gebruiken om de stabiliteit van de systemen van gebruikers te controleren.

Fans die hun zorgen uitten over het vermogen van hun hardware om Cyberpunk 2077 2.0 of Phantom Liberty aan te kunnen, werden in de commentaren door Filip gerustgesteld. Ondertussen heeft CD Projekt een overzicht vrijgegeven van wat spelers kunnen verwachten van de Phantom Liberty DLC, evenals de aanvullende content in de gratis Cyberpunk 2077 2.0-update.

Nu de releasedatum voor Phantom Liberty nadert, wordt verwacht dat Cyberpunk 2077 een langzame fade-out zal hebben. Hoewel er geen plannen zijn voor meer DLC, is er een vervolg in de maak, hoewel details daarover schaars zijn.

De Cyberpunk 2077 2.0-update zorgt voor opwinding onder fans en markeert een tweede lancering van de game. Met zijn nieuwe inhoud en verbeteringen kijken spelers reikhalzend uit naar de komst van de update.

