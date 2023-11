Heeft Walmart zoiets als prime?

In de wereld van online winkelen is Amazon Prime synoniem geworden voor gemak en voordelen. Met zijn snelle verzending, exclusieve aanbiedingen en toegang tot streamingdiensten is het geen wonder dat veel klanten zich hebben aangemeld om Prime-lid te worden. Maar hoe zit het met Walmart? Heeft de retailgigant een soortgelijk aanbod om te concurreren met Amazon Prime? Dat zoeken we uit.

Walmart+: een belangrijke concurrent?

Walmart lanceerde in september 2020 zijn eigen abonnementsservice genaamd Walmart+. Hoewel het een vergelijkbare ervaring wil bieden als Amazon Prime, zijn er enkele belangrijke verschillen. Walmart+ biedt onbeperkte gratis bezorging van in aanmerking komende artikelen uit winkels, brandstofkortingen en het gemak van Scan & Go in geselecteerde winkels. Het omvat echter geen streamingdiensten zoals Amazon Prime Video of muziekstreaming.

FAQ:

1. Hoeveel kost Walmart+?

Het lidmaatschap van Walmart+ kost $12.95 per maand of $98 per jaar, wat het iets goedkoper maakt dan de jaarlijkse bijdrage van Amazon Prime van $119.

2. Is Walmart+ overal beschikbaar?

Walmart+ is beschikbaar in de Verenigde Staten, maar de beschikbaarheid van bepaalde functies kan variëren afhankelijk van uw locatie.

3. Wat zijn de voordelen van Walmart+?

Walmart+ biedt onbeperkte gratis bezorging voor in aanmerking komende artikelen, brandstofkortingen bij deelnemende tankstations en het gemak van Scan & Go voor winkelen in de winkel.

4. Kan ik mijn Walmart+-lidmaatschap opzeggen?

Ja, u kunt uw Walmart+-lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen. Het is echter belangrijk op te merken dat lidmaatschapsgelden niet restitueerbaar zijn.

Conclusie:

Hoewel Walmart+ een aantal voordelen biedt die kunnen wedijveren met Amazon Prime, schiet het tekort op het gebied van streamingdiensten. Als u vooral op zoek bent naar snelle verzending en voordelen in de winkel, kan Walmart+ een geschikt alternatief zijn. Als je echter geïnteresseerd bent in een uitgebreider pakket met streaming-entertainment, blijft Amazon Prime de beste keuze. Uiteindelijk zal de beslissing tussen de twee afhangen van uw persoonlijke voorkeuren en behoeften.