Voorkomt het gordelroosvaccin dat u gordelroos krijgt?

Gordelroos, ook bekend als herpes zoster, is een pijnlijke virale infectie veroorzaakt door het varicella-zoster-virus, hetzelfde virus dat waterpokken veroorzaakt. Het treft meestal oudere volwassenen en personen met een verzwakt immuunsysteem. Het goede nieuws is dat er een vaccin beschikbaar is om gordelroos te voorkomen, maar garandeert dit volledige bescherming? Laten we deze vraag onderzoeken en de feiten onderzoeken.

Het gordelroosvaccin, bekend als Zostavax, wordt op grote schaal gebruikt sinds de goedkeuring ervan door de Food and Drug Administration (FDA) in 2006. In 2017 werd echter een effectiever vaccin geïntroduceerd, Shingrix genaamd, dat nu de voorkeur heeft voor het voorkomen van gordelroos. . Beide vaccins werken door de reactie van het immuunsysteem op het varicella-zoster-virus te versterken.

Hoewel het gordelroosvaccin het risico op het ontwikkelen van gordelroos aanzienlijk vermindert, biedt het geen volledige immuniteit. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is het Shingrix-vaccin voor ongeveer 90% effectief in het voorkomen van gordelroos. Dit betekent dat zelfs als u bent gevaccineerd, er nog steeds een kleine kans bestaat dat u de infectie krijgt. Als u echter gordelroos krijgt nadat u bent gevaccineerd, zijn de symptomen meestal milder en is de duur van de ziekte korter.

FAQ:

Vraag: Wie moet het gordelroosvaccin krijgen?

A: De CDC beveelt aan dat volwassenen van 50 jaar en ouder het Shingrix-vaccin krijgen, ongeacht of ze eerder gordelroos hebben gehad of het vorige vaccin, Zostavax, hebben gekregen.

Vraag: Hoeveel doses van het vaccin zijn nodig?

A: Het Shingrix-vaccin wordt toegediend in twee doses, waarbij de tweede dosis 2 tot 6 maanden na de eerste dosis wordt gegeven.

Vraag: Zijn er bijwerkingen?

A: Zoals elk vaccin kan het gordelroosvaccin bijwerkingen veroorzaken, waaronder pijn op de injectieplaats, spierpijn, vermoeidheid en hoofdpijn. Deze bijwerkingen zijn meestal mild en tijdelijk.

Concluderend: hoewel het gordelroosvaccin geen volledige bescherming tegen gordelroos garandeert, is het zeer effectief in het verminderen van het risico op het ontwikkelen van de infectie. Het wordt sterk aanbevolen om u te laten vaccineren voor personen van 50 jaar en ouder om de ernst en duur van de symptomen van gordelroos te minimaliseren. Raadpleeg uw arts om te bepalen of het gordelroosvaccin geschikt voor u is.