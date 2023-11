Begint COVID met een zere keel?

Te midden van de aanhoudende COVID-19-pandemie is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de verschillende symptomen die met het virus gepaard gaan. Hoewel koorts, hoesten en kortademigheid algemeen bekende tekenen van COVID-19 zijn, is er enige speculatie geweest over de vraag of keelpijn ook een vroege indicator kan zijn. Laten we ons verdiepen in dit onderwerp en feiten van fictie scheiden.

Wat is COVID-19?

COVID-19, afkorting van coronavirusziekte 2019, is een zeer besmettelijke luchtwegaandoening veroorzaakt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. De ziekte ontstond eind 2019 voor het eerst in Wuhan, China en heeft zich sindsdien wereldwijd verspreid, wat heeft geleid tot miljoenen infecties en dodelijke slachtoffers.

Vroege symptomen van COVID-19

De meest gemelde vroege symptomen van COVID-19 zijn koorts, droge hoest en vermoeidheid. Terwijl het virus nog steeds wordt bestudeerd, hebben onderzoekers echter ontdekt dat de symptomen van persoon tot persoon sterk kunnen variëren. Sommige mensen kunnen keelpijn ervaren als een van de eerste tekenen van een infectie.

Is keelpijn een veel voorkomend symptoom?

Hoewel keelpijn niet zo vaak voorkomt als koorts of hoesten, is het wel bij een aanzienlijk aantal COVID-19-gevallen waargenomen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ervaart ongeveer 13.9% van de patiënten keelpijn als een vroeg symptoom. Het is echter belangrijk op te merken dat keelpijn alleen niet voldoende is om een ​​diagnose van COVID-19 te bevestigen, omdat deze ook door andere factoren kan worden veroorzaakt, zoals allergieën of verkoudheid.

Wanneer moet u zich zorgen maken?

Als u keelpijn krijgt, is het essentieel om uw symptomen nauwlettend in de gaten te houden. Als het gepaard gaat met andere veel voorkomende COVID-19-symptomen, zoals koorts, hoesten of smaak- of reukverlies, is het raadzaam medische hulp in te roepen en u te laten testen op het virus. Als u nauw contact heeft gehad met iemand die positief is getest op COVID-19, is het bovendien van cruciaal belang om u te laten testen, ongeacht uw symptomen.

Concluderend

Hoewel keelpijn een vroeg symptoom van COVID-19 kan zijn, komt het niet zo vaak voor als koorts of hoesten. Als u keelpijn ervaart in combinatie met andere veel voorkomende symptomen, is het belangrijk om passende voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals zelfisolatie en zich laten testen. Vergeet niet om de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten te volgen en waakzaam te blijven om uzelf en anderen te beschermen tegen de verspreiding van het virus.